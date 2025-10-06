Artizar lleva a la feria Estampa tres propuestas de artistas tinerfeños

Galería Artizar vuelve a Madrid para participar en una de las citas más relevantes del mercado del arte contemporáneo en España: la feria Estampa, que se celebra desde el jueves y hasta el domingo próximos en Ifema.
En su compromiso de dar visibilidad a la creación insular en contextos nacionales e internacionales, la galería lagunera presenta en esta ocasión un estand que reúne el trabajo de artistas nacidos en Tenerife y residentes en la Isla, “consolidando un discurso que pone en valor la producción que se desarrolla desde el Archipiélago”.
Los protagonistas de esta propuesta son Idaira del Castillo (Tenerife, 1985), el dúo artístico Martín y Sicilia (Tenerife, 1971 y 1974) y Federico García Trujillo (Tenerife, 1988), creadores de generaciones distintas, pero unidos por una misma voluntad de explorar, desde la periferia geográfica, las preguntas más urgentes de la contemporaneidad. Su presencia en Estampa no solo refuerza la posición de la galería dentro del panorama nacional, sino que también reivindica a Tenerife como un espacio fértil para la creación y el pensamiento artístico.