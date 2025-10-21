Asalto en un restaurante en Canarias: así fue la “maniobra de película” que investiga la Guardia Civil

La Guardia Civil del Puesto Principal de Mogán investiga un robo con fuerza perpetrado durante la madrugada del 13 de octubre de 2025 en un restaurante del municipio.
Según la denuncia presentada, el suceso se descubrió alrededor de las 03:40 horas, cuando la Central de Alarmas Prosegur recibió una alerta que advertía de la presencia de intrusos en el interior del establecimiento.
Las primeras pesquisas sitúan los hechos entre las 02:00 y las 02:30 horas.
Para acceder al local, los autores tuvieron que ejecutar una maniobra compleja: treparon hasta una ventana horizontal situada sobre el ventanal principal que da a la vía pública, a más de dos metros de altura. Para lograr su propósito, fracturaron primero una reja de aluminio y, posteriormente, forzaron la ventana para introducirse en el interior.
Una vez dentro, los ladrones arrancaron y sustrajeron la caja registradora, en cuyo interior se hallaba un sobre con 800 euros destinados al pago de proveedores ese mismo día. Además, se apoderaron de una cámara de videovigilancia que apuntaba hacia la terraza del establecimiento.
Alertados por la alarma, los agentes del Área de Prevención de la Delincuencia del Puesto Principal de Puerto Rico–Mogán se desplazaron de inmediato al lugar. Al llegar, observaron luz en el interior y fueron requeridos por varias personas que manifestaron tener retenido a uno de los presuntos autores del robo a escasos metros del restaurante.
La patrulla se hizo cargo del detenido y realizó las diligencias oportunas en el Acuartelamiento de la Guardia Civil de Mogán.