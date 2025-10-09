BBVA asienta su liderazgo en las Islas en un entorno de confianza

La economía canaria encara el cierre de 2025 con una inercia positiva, pese a un contexto internacional dominado por la incertidumbre y las tensiones comerciales tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Así lo señalaron distintos expertos durante el encuentro Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico, organizado ayer por BBVA, en colaboración con el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) en el hotel GF Victoria, un acto que combinó debate y participación del público mediante votaciones interactivas sobre las perspectivas económicas y la evolución de los mercados financieros.
El primero en intervenir, Roberto Hernández, responsable de Mercados de Banca Privada de BBVA en España, defendió que España “lidera el crecimiento entre las principales economías europeas”, a pesar de los contrastes dentro del continente.
“Alemania encadena trimestres de crecimiento débil y Francia sigue ajustando su sistema fiscal, mientras que Estados Unidos continúa lidiando con precios incómodamente altos. En Europa, la moderación inflacionaria y la bajada del precio del dinero han evitado un escenario fragmentado”, explicó Hernández.
“Optimismo prudente”
El experto resumió el clima actual con una expresión que aúna el sentir general del evento: “optimismo prudente”.
Por su parte, Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, aseguró que “Canarias sigue mostrando una inercia espectacular”, con un crecimiento previsto del 3,5% para este año, por encima de la media nacional y casi cuatro veces superior al de la eurozona.
Según Cardoso, este comportamiento se apoya en el dinamismo del turismo extranjero y en la recuperación del poder adquisitivo de las familias. Aunque las pernoctaciones se han desacelerado, se está observando un cambio en los patrones de consumo: “El gasto se centra en supermercados, salud y bienestar”.
El economista destacó además que el 70% del empleo generado en el Archipiélago está vinculado a trabajadores extranjeros, mientras la población residente gana peso como motor de la demanda interna. Con la bajada de tipos y un crecimiento salarial cercano al 3,4%, la financiación se presenta más atractiva y refuerza la capacidad de consumo.
El director de Banca Privada de BBVA en Canarias, Javier López Navarro, resaltó la evolución del negocio en el Archipiélago, que ya cuenta con más de 3.000 clientes, dentro de una red nacional que supera los 165.000.
“Queremos alcanzar los 200.000 clientes en tres años”, afirmó López.
De nuevo tomó la palabra Cardoso para analizar el impacto internacional de las políticas comerciales de la administración Trump, que ya han supuesto un incremento del 15% en los costes arancelarios entre Estados Unidos y Europa.
“Estas tensiones están obligando a las economías europeas a reorientar su industria, especialmente hacia el sector defensa. España, tras alcanzar el compromiso de destinar el 2% del PIB a gasto militar, podría beneficiarse de una nueva ola inversora”, apuntó.
La IA reconstruye las inversiones
La sesión concluyó con la intervención de un miembro del equipo de distribución y responsable de Mercados Privados de BlackRock en Iberia, quien ilustró cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos están transformando la gestión de inversiones. “Netflix tardó tres años en alcanzar un millón de usuarios. ChatGPT lo hizo en cinco días. Esa es la velocidad a la que cambia el mundo”, señaló.
BlackRock, explicó, utiliza imágenes por satélite, datos de reservas hoteleras o flujos de tráfico web para anticipar tendencias y posicionarse antes de que las empresas publiquen resultados. “Todo lo que sea medible será medido. La clave es separar el grano de la paja”, resumió.
“Es muy probable que no haya más opciones de acudir a la oferta”
En relación con la operación de compra de Banco Sabadell por parte de BBVA, los expertos subrayaron el atractivo de la oferta, ya que dará lugar a una “entidad más competitiva”. Sobre la posibilidad de una segunda OPA: “No habrá si superamos el 50% de aceptación. Probablemente no haya más oportunidades”.