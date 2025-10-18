Benito Cabrera presenta el 27 de noviembre su álbum ‘Islópolis’ en el Teatro Leal

Benito Cabrera acaba de publicar Islópolis, un disco-libro producido por Multitrack que convierte la insularidad en un espacio emocional abierto al mundo. Integrado por 13 temas concebidos por el timplista -algunos populares y otros que cuentan con la participación de artistas invitados, como Cristina Ramos y Árgel Campos-, la propuesta fusiona raíces y modernidad, creatividad e identidad, que Cabrera concibe “como una cartografía sonora de las Islas y un ideal de vida compartido hecho de sonidos, emociones y viajes de ida y vuelta”.
EL ESTRENO
Con producción musical de Alberto Méndez, el Naranja; ejecutiva de Paco Chinea, director de Multitrack, y diseño gráfico de Carmen Corujo, Islópolis será presentado por Benito Cabrera en un primer concierto que tendrá lugar el 27 de noviembre en el Teatro Leal de La Laguna.
Estos y otros detalles se dieron a conocer ayer en el espacio escénico lagunero, en un encuentro en el que participaron, además de Benito Cabrera; el concejal de Cultura del municipio, Adrián del Castillo; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; Paco Chinea y Sergio García de la Nuez, en representación de los músicos participantes en Islópolis.
Benito Cabrera se ha rodeado en esta nueva grabación de un elenco en el que figuran el bajista Ehedey Sosa, el flautista y especialista en el pito herreño Pablo Díaz, el percusionista y cantante Sergio García de la Nuez y el guitarrista Tomás Fariña. El timplista, que este año ha sido el responsable de la puesta en marcha del proyecto Memoria Sonora de Lanzarote, expuso que Islópolis parte de una idea simbólica y universal que posiciona a las Islas como territorios abiertos, donde sus habitantes han venido desarrollando un modo de entender la existencia que ha permitido la conexión intercultural con otros pueblos, memorias y sentimientos.
En ese marco, Islópolis se plantea como una ciudad sonora imaginaria, construida con melodías y canciones que nacen de la experiencia isleña y se proyectan hacia un espacio global. El repertorio combina composiciones originales con recreaciones de piezas tradicionales, ofreciendo una geografía musical que invita al oyente a habitar esta polis particular.
Este trabajo puede conseguirse en versión física a contrarrembolso en la web multitrack.es y en librerías como Lemus, además de escucharse en todas las plataformas digitales.