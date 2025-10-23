Bibli acude a Drawing Room Lisboa 2025 con obras recientes de José Herrera

Drawing Room Lisboa, la feria que se celebra desde este jueves y hasta el domingo en la capital portuguesa, contará entre sus participantes con la galería canaria Bibli, el espacio artístico ubicado en el número 15 de la calle de San Francisco Javier, en Santa Cruz de Tenerife.
Bibli acude a la Sociedad Nacional de las Artes de Lisboa, donde se celebra esta cita de referencia en el ámbito del dibujo contemporáneo internacional, con una selección de obras recientes del artista tinerfeño José Herrera.
Herrera (Tenerife, 1956) encarna una de las trayectorias más coherentes y tenaces del panorama nacional. Se inscribe en la generación de los años 80 del pasado siglo y entre quienes propiciaron la renovación de los lenguajes plásticos en las Islas.
En ese momento se establecen una serie de particularidades que vinculan al Archipiélago más con las corrientes centroeuropeas y latinoamericanas que con la formalización artística del resto de España.
Su obra forma parte de colecciones como las del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Fundación La Caixa (Barcelona), Banco de España (Madrid), Museo Patio Herreriano (Valladolid), Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM, Las Palmas de Gran Canaria) y TEA Tenerife Espacio de las Artes, entre otras.