Buscan en Canarias al hombre que robó y golpeó a una familia antes de quemar la casa con ellos dentro

La Policía Nacional busca a un hombre que robó el contenido de una caja fuerte de una vivienda unifamiliar en Las Palmas de Gran Canaria tras prender fuego a la casa y encerrar a sus moradores, dos hermanos y su madre, en una habitación y maniatar y golpear a una de los hijos.
Según han informado a EFE este jueves fuentes de la Policía Nacional, el atraco tuvo lugar sobre las 23.00 horas del pasado martes y fue un vecino el que alertó del fuego a la Policía, que entró en la casa por sus propios medios al no abrirles nadie la puerta de la vivienda.
Los agentes, una vez dentro, escucharon pedir auxilio desde la habitación en la que estaban la madre y sus dos hijos encerrados.
El hijo que había sido golpeado tenía una herida en la cabeza y fue atendido en el lugar del suceso por personal del Servicio de Urgencias Canario, al igual que su hermano y su madre por inhalación de humo.
Los agentes señalaron que al entrar en la casa se encontraron bastante humo y cascotes caídos.
Según las fuentes policiales, se desconoce el dinero que pudo robar el asaltante, al que se busca conforme a la descripción que dieron las tres víctimas.