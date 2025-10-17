santa cruz

Los vecinos de Azorín denuncian un ‘camping’ de sinhogares en el barrio

Los residentes de la zona, ubicada junto al Centro Municipal de Acogida, afirman que la situación ha creado un foco de inseguridad e insalubridad
Los vecinos de Azorín denuncian un ‘camping’ de sinhogares en el barrio
Tiendas de campaña en la trasera de la asociación de vecinos de Azorín. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Los vecinos del barrio de Azorín, concretamente los residentes de la comunidad de propietarios Cepsa I, en el bloque 4 de la urbanización de la calle Pedro Salinas de la capital, no aguantan más. Según denuncian a DIARIO DE AVISOS, se ha instalado un campamento de personas sin hogar en dicha calle, justo en la explanada trasera de la asociación de vecinos, frente a sus viviendas, lo que ha incrementado, alegan, la inseguridad ciudadana en la zona.

“Estamos viviendo un estado de abandono por parte del Ayuntamiento capitalino, al cual nos hemos dirigido presentando escritos con fotografías de la actual situación en más de una ocasión y hemos solicitado al alcalde, José Manuel Bermúdez, que nos dé una solución a esta problemática, de la que seguimos esperando respuesta”, indican los afectados.

  1. Juan Manuel, 16 años malviviendo en una cueva de TenerifeJuan Manuel, 16 años malviviendo en una cueva de Tenerife
  2. La Fiscalía rechaza la petición del IMAS para atender a Francisco, un hombre sin hogar en Santa Cruz con problemas de salud mentalLa historia de Francisco, en Santa Cruz: sin hogar y con problemas mentales, Fiscalía rechaza la petición del IMAS para atenderlo

A juicio de los vecinos, el campamento improvisado en los jardines de la zona “nos está ocasionando situaciones de insalubridad, ante la suciedad que generan las personas allí establecidas, aparte de que se producen escándalos y peleas a cualquier hora del día y de la madrugada sin que podamos reconciliar el sueño ni tener derecho al descanso”.

Los denunciantes afirman que la situación ha llegado a tal extremo que si algún vecino reprocha a los ocupantes del campamento su comportamiento, estos los amenazan, porque “tienen tomado dicho enclave como propio”.

Por ello, los residentes solicitan al Consistorio municipal que se valle todo el perímetro de la zona, al menos hasta que les den respuesta a esta situación que se repite en el tiempo.

Asimismo, los vecinos insisten en la necesidad de atender a estas personas, con el objetivo de que no se vean obligadas a dormir o permanecer en la calle, la mayoría porque no consiguen plaza en el Centro Municipal de Acogida, ubicado en dicho barrio, para dormir.

Suciedad y cartones tirados por los jardines de la zona. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas