Caracolas sube esta noche al escenario del Teatro Leal con su espectáculo ‘Matria’

Matria, el espectáculo de Caracolas, llega hoy miércoles al Teatro Leal de La Laguna, donde se ofrecerán dos funciones -una para el público en general y otra para escolares-, en las que se compartirá el mapa musical que han tejido estas mujeres artistas a través de los testimonios orales de más de un centenar de abuelas canarias. Con una perspectiva y una formación íntegramente femenina, a través de la música mestiza, “retornarán a las raíces para sembrar futuro”.
Las citas tendrán lugar en horario de mañana para los centros escolares del municipio, en una función ya cerrada previamente, y, a partir de las 20.30 horas para el público en general, cuyas entradas pueden adquirirse en el sitio web tickety.es y en la taquilla del teatro lagunero.
A través de la música popular de estilo mestizo como vehículo divulgativo de memoria etnográfica, Matria propone al público composiciones originales inspiradas en los testimonios de las informantes que han ido influyendo en la transformación de Caracolas, que crea un discurso identitario no especialista que reconoce los cambios sociales y el protagonismo de las mujeres.