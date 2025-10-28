Van a ver a familiares a la cárcel Tenerife II y acaban detenidos: uno de ellos tiene 77 años

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II, han detenido a cuatro personas, dos varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 77 años, residentes en diversos municipios de la isla de Tenerife, siendo éstos familiares y/o amigos de internos que se encuentran cumpliendo condena en la citada cárcel, como presuntos autores de un delito contra la salud púbica en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos portando droga durante su visita a diversos internos.
Como resultado de la cooperación activa entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias del Centro Penitenciario Tenerife II, durante la inspección preventiva que se realiza en el control de acceso, con máquina de rayos X y con un can especializado en detección de drogas, a todas aquellas personas que se disponen a visitar a sus familiares y/o amigos, se detectaron de forma oculta diversas dosis de sustancias estupefacientes, más concretamente cocaína y heroína, en prendas de ropa con cosido artesanal en dobladillo, calzado, paquetería, etc.
Penas para lo ocurrido en Tenerife II
Los detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Al respecto, en sucesos como los ocurridos en Tenerife II, la ley es clara: “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años cuando la sustancia causa grave daño a la salud”.
Conforme lo establecido por el Tribunal Supremo en diversa Jurisprudencia, la pena podría agravarse si se demuestra que la droga estaba destinada a varios internos o a la venta dentro del centro.