Cámaras, una patineta eléctrica y 14 sucesos sin respuesta: la Guardia Civil, en alerta en Canarias

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes ha detenido a una persona por su presunta participación en un total de 14 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos en el Polígono Industrial de Arinaga, en Gran Canaria.
Los hechos se produjeron tanto en la vía pública como en zonas perimetradas del polígono, afectando al ámbito empresarial e industrial de Agüimes.
El patrón detectado en la mayoría de los robos consistía en fracturar la ventanilla triangular de la puerta trasera mediante violencia sobre el cristal pequeño ubicado en esa zona para acceder al interior de los vehículos.
Una vez dentro, el presunto autor sustraía principalmente teléfonos, discos duros, ordenadores portátiles, dinero en efectivo y otros efectos personales.
La investigación permitió a la Guardia Civil acumular indicios sobre la participación del detenido.
Coincidencia y testimonios clave para la Guardia Civil
El estudio de grabaciones de cámaras de videovigilancia de varias empresas permitió observar al presunto autor desplazándose en una patineta eléctrica por las calles afectadas, medio de transporte que también fue reconocido por vigilantes de seguridad del Polígono de Arinaga.
Entre los objetos intervenidos al sospechoso se localizaron herramientas consideradas idóneas para perforar las ventanillas de los vehículos, además de comprobarse coincidencias en su vestimenta y desplazamientos durante los días en que se produjeron los robos.
Durante la investigación se obtuvieron también testimonios que lo vinculan con los hechos. Según la Guardia Civil, el indicio más relevante fue el cese de la actividad delictiva en la zona tras el ingreso en prisión del detenido. El 11 de junio de 2025 ingresó en prisión por seis delitos de robo con fuerza cometidos el 10 de junio.
Posteriormente, la labor de los agentes continuó con la revisión de denuncias previas conservadas en la unidad, lo que permitió reunir elementos suficientes para imputarle otros ocho robos con fuerza en el interior de vehículos, elevando el total a 14.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de guardia de Telde.