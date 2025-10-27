Detienen a dos empleadas de un popular hotel de Tenerife por lo que hicieron en una de sus habitaciones

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres de 63 y 50 años, por el robo de 9.000 mil euros en una habitación de un hotel de Tenerife, concretamente del municipio tinerfeño de Arona.
Los hechos ocurrieron en una de las habitaciones del hotel de Tenerife donde se encontraba hospedado un matrimonio italiano, usuarios habituales del hotel, quienes habrían escondido y distribuido el dinero de forma fraccionada por diferentes puntos de la habitación.
En un primer momento los agentes pudieron comprobar que la habitación no presentaba desorden o indicios de robo, incluso sobre las mesillas de noche se encontraban varios efectos personales de valor que no habrían sido sustraídos.
Los investigadores pudieron determinar la actuación de la camarera que limpiaba habitualmente la habitación, la cual informaba de la cantidad de dinero que había a su compañera, que desempeñaba un cargo superior de subgobernanata del hotel, lo cual les permitía cambiar los turnos y días de trabajo, planificando de manera preconcebida el día del robo.
Ambas conocían las rutinas diarias del hotel y de sus clientes, quienes, tras el horario de las comidas solían tomar el sol en la zona de hamacas, la cual podía ser observada y controlada desde la habitación. Aprovechando ese momento de menor vigilancia, las presuntas autoras, actuaban para sustraer el dinero.
Los investigadores de la Policía Nacional, tras un exhaustivo análisis de todas las pruebas recabadas, lograron esclarecer los hechos, procediendo finalmente a la detención de la camarera y de la subgobernanta del hotel como presuntas autoras del delito, pasando ambas posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.
