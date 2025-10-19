Casi 100 migrantes, entre ellos una bebé, llegan a Canarias tras una semana en el mar

Un cayuco con 98 personas a bordo, algunos menores de edad, ha llegado por sus propios medios este domingo al muelle de La Restinga (El Hierro).
La embarcación arribó al puerto herreño a las 8.05 horas y desde entonces hay desplegado un dispositivo de emergencia en el que intervienen Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario, Guardia Civil y Policía Nacional.
Entre sus ocupantes había cuatro posibles menores, uno de ellos una bebé, según fuentes del dispositivo de emergencia consultadas por EFE.
En total son 84 hombres y 10 mujeres originarios de Senegal, Gambia y Guinea, que según han relatado partieron hace una semana desde la localidad de Barra (Gambia).
Otro cayuco que “llamó la atención”
El pasado jueves llegó otro cayuco a La Restinga con 28 personas a bordo, todos hombres.
La embarcación, que fue detectada a 13 kilómetros de la costa, llamó la atención porque iba muy sobrada de espacio y con comida y combustible como para trasladar a más de 200 personas.
Fuentes policiales han indicado a EFE que sospechan que fueron sorprendidos por las autoridades de Guinea cuando iban a salir hacia Canarias y se hicieron a la mar sin llegar a completar el embarque.
Sus ocupantes, hombres de Senegal, Gambia y Guinea, aseguraron a los servicios de emergencia que salieron 12 días antes desde Kamsar, localidad de la costa de Guinea situada a unos 2.000 kilómetros de navegación de El Hierro.