La exclusiva villa en Tenerife que ha sido escenario de películas: en el punto más occidental de la Isla y las mejores vistas

Tenerife ha sido escenario de múltiples rodajes en los últimos años. En ellos han quedado reflejados muchos parajes naturales, pero también otros emplazamientos de la Isla que se han convertido en verdaderos protagonistas del rodaje. Como es el caso de esta villa en Tenerife.
Comedia en esta villa en Tenerife
Odio el verano es una comedia española dirigida por Fer García-Ruiz y escrita por David Marqués, estrenada en cines el 23 de agosto de 2024. La película está protagonizada por Roberto Álamo, Malena Alterio, Jordi Sánchez, María Botto, Julián López y Kira Miró, y es una adaptación española de la comedia italiana Odio l’estate. Su punto de partida es sencillo y muy reconocible: tres familias muy distintas alquilan, por error, la misma casa para pasar las vacaciones en Canarias.
En la historia, Alonso y Marisa, Torres y Fátima, y Calatrava y Vicky llegan a una villa aislada convencidos de que por fin van a disfrutar del verano perfecto. Sin embargo, descubren que todos han reservado el mismo alojamiento y ninguno está dispuesto a marcharse de esta villa en Tenerife. A partir de ahí, la convivencia forzada desencadena choques de carácter, diferencias sociales, malentendidos y situaciones cómicas que convierten las vacaciones soñadas en una prueba de paciencia y tolerancia.
El escenario
KARAT Villa Oasis de Teno es una exclusiva villa situada en uno de los enclaves más singulares y menos conocidos de Tenerife: la punta de Teno, el punto más occidental de la Isla. Su ubicación, junto al faro y frente al Atlántico, convierte este alojamiento en un refugio privilegiado para quienes buscan tranquilidad, paisaje y una experiencia alejada de los circuitos más habituales.
La vivienda destaca por una estética minimalista y espacios amplios pensados para el descanso. Dispone de una gran zona de salón-comedor, una cocina completamente equipada y siete dormitorios. Tres de ellos son suites con baño privado, mientras que las otras cuatro habitaciones cuentan con baños compartidos, lo que permite alojar cómodamente a grupos amplios o familias.
Uno de sus grandes atractivos es la piscina privada climatizada, desde la que se puede contemplar el faro de Teno, el océano y el paisaje volcánico del entorno. La villa también cuenta con zona chill out, solárium, terraza, comedor exterior y barbacoa, espacios pensados para disfrutar al aire libre con vistas a La Gomera, La Palma y las montañas del macizo de Teno.
El alojamiento incorpora comodidades orientadas tanto al descanso como a estancias prolongadas: aire acondicionado, calefacción, WiFi, Smart TV, caja fuerte, lavadora, plancha, ropa de cama, toallas, albornoces, secador de pelo, gel y champú. También dispone de botiquín, cunas, silla alta y elementos prácticos como tendedero, aspirador y perchas.
La cocina está equipada con horno, nevera, congelador, lavavajillas, microondas, cafetera, tetera, tostadora, exprimidor, batidora, licuadora y vajilla, lo que permite organizar comidas completas sin depender de servicios externos.
Además, la villa ofrece servicios complementarios como recepción 24 horas, traslados al aeropuerto o al centro urbano, alquiler de coches y bicicletas, posibilidad de dejar el equipaje, reservas de larga duración y limpieza antes del check-out. El alojamiento aplica medidas reforzadas de limpieza y desinfección, con ropa de casa lavada a alta temperatura y estándares de higiene adaptados a las normativas europeas y españolas.