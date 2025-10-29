Celia Peláez, portavoz de la Policía Nacional, explica cómo funcionaba la ‘Banda de Añaza’

La madrugada del 30 de julio de 2025 marcó el inicio de una investigación que ha destapado el funcionamiento de una presunta organización criminal asentada en Tenerife. Dos hombres, Andrés Moisés —alias “Moi el orejas”— y Francisco Jonathan —“Jonny el gordo”— acudieron a la Comisaría de la Policía Nacional en la avenida Tres de Mayo conduciendo un vehículo en cuyo interior se encontraba un hombre fallecido, Alberto Manuel González Padrón, conocido como “Albertito”, y otra víctima con graves heridas. Ambos se atribuyeron la autoría de los hechos.
A partir de ese momento, se puso en marcha una operación policial que ha culminado con 12 detenidos, todos varones, por los presuntos delitos de asesinato, detención ilegal, lesiones graves y pertenencia a organización criminal, vinculada al grupo llamado “Banda de Añaza”.
Un plan presuntamente ordenado por el líder
Durante meses de trabajo operativo y analítico, los agentes identificaron al presunto autor intelectual del crimen, Aarón V.A., conocido como “Aarón el caca”, señalado como líder de la organización.
Según las diligencias, la banda habría tendido una emboscada a las víctimas como represalia por un “vuelco de droga”, un intento de robo de sustancias estupefacientes entre grupos delictivos. Para ello, un miembro del grupo contactó con las víctimas simulando una transacción para atraerlas a una finca en Güímar (Lomo de Mena).
Retención y violencia extrema
Desde allí, según la Policía Nacional, las víctimas fueron trasladadas a un garaje en Santa María del Mar, donde permanecieron retenidas en contra de su voluntad durante más de 24 horas. Una de ellas habría estado maniatada en todo momento. En ese lugar, Alberto Manuel murió a causa de las brutales lesiones sufridas.
Una estructura jerarquizada
La investigación constata que la “Banda de Añaza” se organizaría como una estructura criminal con roles definidos, habitual en grupos dedicados a la delincuencia organizada. En ella habría:
- Líder y subalternos, que ordenaban y ejecutaban las acciones.
- Miembros encargados de custodiar a las víctimas.
- Otros responsables de limpiar escenarios y ocultar pruebas.
- Implicados en presuntos intentos de soborno, ofreciendo dinero a la víctima superviviente para que no declarara.
Estos elementos han sido determinantes para atribuir al grupo el delito de organización criminal.
La protección a la víctima que sobrevivió
El 8 de agosto se tomó declaración a la víctima superviviente. La Policía Nacional señala que sobre ella pesaban amenazas reales de muerte, motivo por el que se implementó un dispositivo de seguridad específico los días previos y durante la diligencia.
Este testimonio es clave en la causa.
Detenciones por fases y una investigación que continúa
Las detenciones se desarrollaron en tres fases sucesivas, tras meses de análisis y trabajo operativo.
Los registros fueron realizados el 1 de agosto en:
- La finca de Güímar
- Un garaje en Santa María del Mar
De los 12 detenidos, 8 han ingresado en prisión.
La investigación policial sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Un caso que revela un presunto modus operandi
Lo que se desprende de las actuaciones policiales es que la Banda de Añaza contaría con un patrón claro de actuación:
- Violencia planificada.
- Emboscadas vinculadas a conflictos por droga.
- Secuestro y retención prolongada de víctimas.
- Coordinación de múltiples escenarios de crimen.
- Intimidación y presuntos sobornos para evitar declaraciones.
Todos esos elementos están acreditados, según la Policía Nacional, en este único caso investigado.
Un grupo operativo desarticulado
Con estas detenciones, la Policía Nacional asegura haber desarticulado la estructura operativa de la banda. No obstante, la investigación permanece activa para determinar si existen más responsables o delitos relacionados.