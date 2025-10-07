Insólito desplome del 19,9% en agosto de la compra de viviendas en Canarias

La entrega periódica de las estadísticas sobre compraventas en España que se publica en la página web oficial de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España registró ayer una novedad llamativa respecto a Canarias sobre un mercado que tanto influye hoy en día a muchísimos isleños como es la vivienda, dado que el Archipiélago registró el pasado mes un notable descenso del 19,9% en la compraventa de las mismas.
Dicho dato es muy llamativo por dos cuestiones. Por una parte la de Canarias es, de largo, la mayor caída entre todas las comunidades autónomas de todo el país y, por otro, se trata del primer descenso registrado desde el mes de junio de 2024.
Y ante semejante novedad, la pregunta está clara: ¿Cabe suponer que dicho dato anuncia un cambio de tendencia en un sector tan importante para un territorio que soporta un peso demográfico y un turismo a todas luces insostenible?
Responde el experto
El decano de los registradores de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Celestino Lalanda, explica en conversación telefónica con este periódico que “por llamativos que resulten, los datos de solo un mes pueden ser distorsionados por la venta de una gran promoción, así que es pronto para sacar conclusiones”. Es decir, “si en agosto de 2024 -el mes con el que se comparan los datos que nos ocupan- se produjo la venta de una promoción de por ejemplo unas 300 viviendas, lo que no es de extrañar por ejemplo en el Sur de la Isla, este descenso tendría mucho que ver con ese precedente”.
De cualquier modo, Lalanda invita a esperar por los venideros datos trimestrales para poder comprobar si realmente ha llegado un cambio de tendencia o no en la compraventa de vivienda, lo que sin duda podría tener una clara influencia en el mercado del alquiler de la misma, cuyos altísimos precios están desalojando de los principales núcleos urbanos y turísticos tanto a los residentes canarios de toda la vida como, incluso, a trabajadores y funcionarios con empleo en los mismos.
Sea como fuere, resta complementar la información añadiendo que los mayores incrementos en la compraventa de viviendas el pasado agosto se registraron en Ceuta (46,2%), La Rioja (33,2%) y Castilla y León (16,7%), mientras que los mayores descensos corresponden a Canarias (-19,9%), Melilla (-17,0%) y Asturias (-12,7%).
El precio por m2 ha pasado de 1.205 euros en 2015 a los 1.774 actuales
A nadie se le escapa que monitorizar la evolución del mercado de la vivienda se ha convertido en algo que excede lo meramente económico tras las terribles consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria acaecida en 2008.
Por eso es menester recordar que desde el cuarto trimestre de 2015 su precio no ha dejado de crecer en Canarias, al punto que entonces el metro cuadrado (tanto nueva como usada) era de 1.205 euros por metro cuadrado hasta los 1.774 fijados en el segundo trimestre del año en curso, como nos desvelan los datos que facilita públicamente la delegación de Tinsa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que es parte del conocido grupo internacional líder en tasaciones y consultoría inmobiliaria.
Para hacerse una idea mejor de la similitud entre ambos procesos basta con recordar que el máximo precio de la vivienda en el Archipiélago fue -siempre según Tinsa- de 1.910 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2008, justo cuando reventó dicha burbuja y, desde entonces, no dejaron de caer hasta el citado 2015, en que han vuelto a subir.
En honor a la verdad y por mucho que pueda preocupar la evolución actual, lo cierto es que la subida que llevó a la tremenda crisis de 2008 fue más acelerada, por cuanto a esos 1.910 euros se llegó desde los apenas 863 registrados en las Islas a principio de siglo.