Al Costa Adeje Egatesa se le sigue resistiendo el triunfo en el Heliodoro (2-2)

El Heliodoro Rodríguez López se le sigue atragantando al Costa Adeje Tenerife Egatesa tras firmar tablas, en un intenso partido, con el Badalona Women (2-2), en choque correspondiente a la octava jornada de la Liga F Moeve.
El equipo de Eder Maestre sigue sin poder sumar los tres puntos en el recinto de la calle San Sebastián, tras firmar empates con Espanyol, Real Madrid y Badalona, y la derrota frente a la SD Eibar. El choque, patrocinado por Hospiten con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer, contó con distintas iniciativas solidarias con motivo del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama. El partido fue narrado por Atlántico Radio.
Intensa primera parte
Eder Maestre repitió el mismo esquema que viene empleando desde que arrancó la Liga F Moeve ante el Athletic, con defensa de cinco, tres centrocampistas y dos delanteras. La baja de la habitual Fatou, que está lesionada, fue cubierta por Cinta Rodríguez acompañando a Elba Verges y Patri Gavira en el eje central de la defensa. Aleksandra carrilera derecha y Aithiara, que volvía al once, por la banda izquierda. Sala de máquinas la habitual en lo que va de competición con Natalia Ramos, Amani y Paola Hernández. Las puntas de lanzas, Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez.
El Costa Adeje Tenerife Egatesa y Badalona Women ofrecieron una gran primera parte con alternativas en el juego y en el marcador. Ambos conjuntos merodearon con peligro el área rival con rápidos contragolpes por parte del equipo catalán, y con un fútbol de más vertical de las guerreras.
El marcador se movió muy pronto, en el minuto 3, con un tanto de Lice Chamorro. La delantera paraguaya se aprovechó de un fallo de Elba que se comió el bote del balón, avanzó unos metros, y desde el borde del área disparó por encima de Noelia Ramos (0-1). Jarro de agua fría para las guerreras y para los 1.403 espectadores que se dieron cita en las gradas del Heliodoro Rodríguez López.
El gol del empate llegó en el minuto 19 al transformar Natalia Ramos una pena máxima por manos de Elena Julve dentro del área, tras remate de cabeza de Carlota Suárez. En un principio la colegiada Alicia Espinosa, que pésima actuación la suya, no vio la mano del rival por lo que Eder Maestre solicitó la intervención del Football Video Support. La colegiada visualizó la acción y tras unos minutos de revisión señaló el penalti para el Costa Adeje Egatesa. Era el primer gol que lograban las locales en el Heliodoro en la presente temporada.
En el minuto 21, el Badalona Women se pudo volver adelantar en el marcador tras un disparo dentro del área de Paula que tropezó en el travesaño. Fue un aviso, porque unos minutos después, en el 29, el Badalona marcó el 1-2 con un golazo de María Llompart desde lejos que se coló en la portería de Noelia Ramos. A esta acción precedió una sensacional jugada individual de Elena Julve demostrando todo el talento que lleva en sus botas.
El CD Tenerife femenino pudo poner las tablas en el 33, tras una doble ocasión de Ouzraoui y de Amani. La delantera marroquí disparó a bocajarro, sacó una mano la guardameta Antonia Canales, y el rechace llegó a la marfileña que disparó fuera.
El empate 2-2 llegó en el minuto 37 tras una internada por banda derecha de Aleksandra, que centró al área, Julve despejó flojo, y el esférico llegó a Paola Hernández que disparó a puerta entrando el balón a media altura, a pesar de tocarla Antonia Canales con su mano. La alegría se desbordó en las gradas de Tribuna y San Sebastián.
La segunda parte no se pareció en nada a la primera. El Badalona Women se dedicó a que no hubiera partido con continuas perdidas de tiempo, con parones en el juego, y contando con la colaboración de la colegiada Alicia Espinosa, que, eso sí, no le tembló el pulso para sacar amarillas a seis futbolistas del Costa Adeje Egatesa.
Pese a ello, las guerreras buscaron el 3-2 con ahínco en sendos disparos de Paola Hernández (67′) y Amani (78′). La ocasión más clara estuvo en las botas de Ari Arias (72′), que sola ante Antonia Canales se trabó con el balón y no pudo empujarla al fondo de las mallas cuando ya se cantaba el gol por los aficionados blanquiazules.
En el tiempo de prolongación (90+8), Iratxe llevó peligro sobre la portería del Badalona Women pero su centro chut no encontró, dentro del área, rematadora.
FICHA TÉCNICA
2 COSTA ADEJE EGATESA: Noelia Ramos, Aleksandra, Patri Gavira, Cinta Rodríguez, Elba Verges, Aithiara Carballo, Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui y Carlota Suárez. También jugaron Ari Arias, Sandra Castelló, Clau Blanco e Iratxe Pérez.
2 BADALONA WOMEN: Antonia Canales, Itzi, Sonia Manjarín, Cristina Cubedo, Nuria Garrote, María Llompart, Jankovska, Paula, Banini, Lice Chamorro y Elena Julve. También jugaron Pujadas, Kullashi, Lorena, Ana González, y Nerea.
GOLES: 0-1, min 3: Lice Chamorro. 1-1, min 19: Natalia Ramos. 1-2, min 29: María Llompart. 2-2, min 37: Paola Hernández.
ÁRBITRA: Alicia Espinosa. Mostró cartulina amarilla a las locales Gavira, Cinta, Aithiara, Amani, Paola y Ari Arias. Por parte visitante, María Llompart.
INCIDENCIAS: Heliodoro Rodríguez López. 1.403 espectadores