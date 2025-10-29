Cuarteto Tamaragua rinde homenaje a Queen y  Coldplay en La Tijera- Festival Cortos Orotava

Cuarteto Tamaragua será la formación encargada de poner música en este 2025 en una nueva edición de La Tijera-Festival Cortos Orotava. La cita con esta propuesta de rock sinfónico, en la que se rendirá homenaje a bandas icónicas como Queen y Coldplay, tendrá lugar este 1 de noviembre a las 20:30 horas en Cines Yelmo La Orotava.
Este evento musical ofrecerá un viaje sonoro donde el rock sinfónico y la emoción contemporánea se fusionarán a través de la pasión de sus cuerdas. Los asistentes podrán disfrutar de nuevas versiones de himnos inolvidables como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Viva la Vida’ y “Fix You”, entre otras muchas creaciones, reinterpretados con la fuerza y la elegancia de los instrumentos de cuerda.
Será una experiencia sensorial única, en la que la potencia del rock sinfónico se fusionará con un imponente despliegue de luces y recursos audiovisuales. Cada tema estará acompañado por un espectáculo visual cuidadosamente diseñado para amplificar las emociones de la música, envolviendo al público en una atmósfera vibrante y llena de energía. Más que un recital, será una propuesta inmersiva en la que sonido, imagen y luz se entrelazarán para ofrecer un viaje artístico que despertará todos los sentidos.
El concierto, que forma parte de las actividades paralelas del festival, se presenta como una noche mágica donde el cine, la música y la emoción se entrelazan, prometiendo una experiencia memorable para los amantes de ambas bandas y de la música en general. Las entradas están disponibles para su compra a través de la página web del festival: www.festivalcortosorotava.com.
En el apartado de cortometrajes, en esta edición de 2025, el Festival de Cortos de La Orotava llevará a cabo la exhibición de las obras a concurso en la Sección Canaria, en la que participarán los creadores regionales. Un día más tarde, el 7 de noviembre, se llevará a cabo la primera de las entregas de la Sección Oficial, que tendrá su continuación el día 8.
El Festival de Cortos de La Orotava está organizado por Cinenfoque junto al Ayuntamiento de la Orotava, Gobierno de Canarias, Promotur, Cabildo Insular de Tenerife y diferentes entidades privadas.