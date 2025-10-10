nacional

La DGT sorprende con un nuevo sistema para acabar con dos infracciones muy habituales

Las sanciones pueden alcanzar los 200 euros y, además, la persona infractora podría perder 6 puntos del carnet de conducir
La DGT sorprende con un nuevo sistema para dos acabar con dos infracciones muy habituales
La DGT sorprende con un nuevo sistema para acabar con dos infracciones muy habituales.
La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue ampliando su red de control en las carreteras españolas. Lo que comenzó con los clásicos radares de velocidad y los helicópteros Pegasus, ha evolucionado hacia un sistema cada vez más sofisticado que ahora también vigila las líneas continuas desde tierra y aire.

los helicópteros Pegasus continúan operando desde el aire para detectar infracciones de velocidad. Sin embargo, estos sistemas comienzan a quedar rezagados frente a la tecnología de control más avanzada.

La DGT dispone también de más de 200 cámaras enfocadas al uso del cinturón de seguridad y a la detección del teléfono móvil al volante.

Las sanciones pueden alcanzar los 200 euros y cuatro puntos en el primer caso, y 200 euros y seis puntos si se detecta el uso del móvil mientras se conduce.

Asimismo, en los últimos meses, el organismo ha incorporado nuevos dispositivos capaces de identificar a los conductores que no respetan un “stop” o una línea continua, ambas consideradas infracciones graves con una multa de 200 euros.

Por ahora, estas cámaras de control de línea continua solo operan en Madrid. ¿Llegarán también a Canarias?

