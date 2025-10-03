La directora general de Justicia en Canarias dimite por “motivos personales”

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, María del Carmen de León Jiménez, ha presentado su renuncia a dicho cargo “por motivos personales”, manifestó ayer la propia interesada a este periódico en conversación telefónica.
Se trata del segundo relevo que se produce en la referida Dirección General en esta legislatura, ya que De León relevó en enero de 2024 a Francisco Ledesma.
María del Carmen de León detalló que “me siento orgullosa de haber ocupado este cargo y del equipo con el que he podido trabajar, pero ahora toca otra cosa”, a la par que reconoce que “ha sido un trabajo intenso con temas tan importantes como la huelga del año pasado en el Instituto de Medicina Legal tinerfeño”. También explicó que, si bien se incorporó al Gobierno como independiente, durante el paso por el mismo ha optado por afiliarse a Coalición Canaria.
De León cuenta con una dilatada carrera profesional como abogada, fiscal y juez, y especialmente reseñable en la misma es que atesora una larga experiencia como jueza durante casi tres décadas.