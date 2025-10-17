Diversidad y cercanía configuran la nueva temporada de LAV-Canarias

El Teatro Leal de La Laguna albergó este jueves la presentación de la temporada 2025-2026 del Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Canarias, LAV-C, un proyecto que aúna investigación, creación y mediación en artes vivas desde una mirada crítica, innovadora y de escucha permanente al territorio.
En la cita participaron el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; la directora del centro de migrantes SuperAcció, Laura Fuentes; los codirectores de LAV-C, Darío Damas y Beatriz Bello, y la artista Koset Quintana.
Con el título de Lo cercano, la temporada continuará con el ciclo Danza en Breve. Nombres como Julia Irango y Alberto Cortés, junto a artistas canarias como Carlota Mantecón y Masu Fajardo, le dan forma.
De igual modo, se ha creado una línea de programación antirracista, con residencias, piezas y talleres en torno a un tema de urgencia: las migraciones. Este eje se desarrolla en alianza con la entidad nacional SuperAcció. El proyecto europeo Island Connect volverá a potenciar el intercambio entre islas para artistas canarias, igual que se consolidan programas para jóvenes creadores emergentes, que cuentan con una cita anual en TEA y facilitan la movilidad.
Beatriz Bello y Darío Damas aludieron a la apuesta de LAV-C por huir de contextos artísticos ensimismados y abordar una programación diversa que da espacio y lugar a procesos, piezas y artistas que trabajan desde la cercanía. Una programación que no se concibe como un servicio, sino como un campo de reciprocidad entre artistas, ciudadanía, instituciones y territorio. De todo ello da cuenta el hecho de que LAV-C acompaña a una media de 30 artistas al año, alrededor del 70% de ellos canarios, y llega a más de 4.000 personas a través de sus distintos programas de mediación.