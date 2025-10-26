Eduardo García Rojas y Silvia Vidal cierran Periplo 2025 en el Lago Martiánez

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, aborda hoy domingo en su última jornada el alpinismo más extremo y la percepción de Canarias a través del cine. La clausura de la decimotercera edición del festival estará protagonizada por el periodista Eduardo García Rojas, con su ensayo Paisajes del alma. Canarias, cine e identidad, y la alpinista Silvia Vidal, que trasladará al público tres décadas de experiencia en las cumbres con su reciente libro Hay luz entre las cuerdas.
Eduardo García Rojas es periodista y ensayista, pero también ha ejercido como crítico, guionista, gestor de contenidos y narrador visual. Coordina el suplemento cultural El Perseguidor en DIARIO DE AVISOS, un espacio que plasma la cultura insular como una constelación de voces e identidades. Desde 2021 dirige el Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte.
PAISAJE Y MEMORIA
Junto a la periodista Saray Encinoso, presentará este mediodía en el Complejo Turístico Costa Martiánez Paisajes del alma. Canarias, cine e identidad, un ensayo en el que indaga, entre entrevistas e investigación, en cómo paisaje, memoria e insularidad funcionan como materia narrativa y moldean miradas, temas y estéticas.
Mediante el testimonio de diversos cineastas, García Rojas registra en su obra un cambio de paradigma: cada vez son más los autores que deciden rodar en Canarias y sobre Canarias, transformando a las Islas de un entorno fácilmente transmutable en un espacio con identidad y protagonismo único.
Figura célebre en el panorama del alpinismo contemporáneo internacional, Silvia Vidal acude a Periplo para transmitir su experiencia entre paredes escarpadas y cimas imposibles. Vidal se ha dedicado durante más de tres décadas a la escalada, especialmente a la realizada en solitario, de la que es pionera, y la ha entrelazado con su habilidad como exploradora.
Con sus incursiones ha abierto rutas en paredes de lugares como el Himalaya, el Karakórum, Alaska, la Patagonia y la isla de Baffin, renunciando en sus viajes a cualquier método de comunicación. Así, puede mantenerse semanas en condiciones extremas, totalmente incomunicada y aislada.
En una entrevista con Rosa María Calaf, presenta hoy (13.00) su libro Hay luz entre las cuerdas, en el que refleja su recorrido en expediciones en solitario desde el aspecto físico y emocional.
‘CUMBRES A LA VISTA’
A pesar de que la agenda del festival literario -que el viernes entregó sus premios al escritor Agustín Pániker y al fotoperiodista Gervasio Sánchez- concluye hoy en las instalaciones del Complejo Turístico Costa Martiánez, quienes lo deseen aún podrán acudir a la muestra Cumbres a la vista. Miradas desde la montaña. La exposición de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT) permanecerá en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe hasta el 7 de noviembre.