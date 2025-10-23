El artista tinerfeño Andrés Delgado muestra en Córdoba el paisaje de Arico

La Universidad de Córdoba, a través de UCOCultura, inaugura esta tarde de jueves la exposición Canteros/Bancales, del artista tinerfeño Andrés Delgado. El proyecto expositivo del creador canario se podrá visitar hasta el 4 de enero en la sala de exposiciones del Centro UCOCultura, en la plaza de la Corredera, 40, de la ciudad andaluza.
Nacido en Güímar en 1953, Andrés Delgado estudió Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y en la Escuela de San Fernando de Madrid. En 1969 obtuvo un primer premio de pintura en la capital tinerfeña y en 1972 realizó su primera exposición individual en el Ateneo de La Laguna. Desde 2010 formó parte del Colectivo Tres en Suma, una asociación cultural sin ánimo de lucro que trabaja para establecer una nueva manera de acercar y compartir el hecho artístico con el público amante, interesado o curioso del arte. Desde 1972 y hasta la actualidad ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en España, Europa y Estados Unidos.
En Canteros/Bancales, Delgado aproxima al espectador a un territorio específico: los bancales y canteros de Arico, en el sur de la Isla, donde el artista reside y trabaja. Sus pinturas, de apariencia abstracta, hunden sus raíces en la observación cotidiana del paisaje insular: la taró que envuelve de niebla la madrugada, la calima que convierte montañas y volcanes en planos difuminados o la luz que transforma los perfiles en siluetas que parecen desvanecerse.
Estos fenómenos naturales le ofrecen un lenguaje pictórico que se convierte en metáfora de procesos más profundos: la desmaterialización del paisaje, la transformación del entorno y la extinción de modos de vida que, durante siglos, hicieron posible la adaptación del ser humano a un medio árido.
IDENTIDAD Y MEMORIA
Tal y como señalan desde la universidad cordobesa, Andrés Delgado es un creador nómada, con más de cuatro décadas de trayectoria, que ha vivido entre Tenerife y Madrid, vinculando siempre su práctica plástica a una profunda reflexión sobre la relación entre paisaje, identidad y memoria colectiva.
Artista y gestor cultural comprometido, convirtió su residencia madrileña en un espacio de encuentro, una auténtica embajada de la cultura canaria en la capital, abriendo caminos para el diálogo entre creadores, instituciones y públicos diversos.
Su obra se ha mostrado en museos y centros culturales de España y del ámbito internacional, y ha sido motor de proyectos de intercambio artístico que refuerzan la visibilidad del arte contemporáneo español en redes globales.