El CIIF Market profundiza en la fortaleza del modelo audiovisual canario

El Canary Islands International Film Market (CIIF Market), cuya vigesimoprimera edición se celebra hasta el 31 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, acoge dos paneles que ponen el foco en los factores que impulsan el desarrollo del sector audiovisual canario: la financiación y la coproducción internacional.
Con los títulos Producir en Canarias: las claves del engranaje financiero y Case Study: coproducciones Internacionales en Canarias, ambos encuentros reunirán a expertos, productoras y representantes institucionales para analizar, desde una perspectiva práctica, cómo Canarias se ha consolidado como un territorio estratégico para el cine y las series gracias a su marco fiscal competitivo, su ecosistema profesional en crecimiento y su capacidad para atraer y generar producciones con alcance internacional.
Producir en Canarias: las claves del engranaje financiero se desarrolla este martes (11.30 horas) en el Salón Nivaria del Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey. La sesión reunirá a expertos del ámbito jurídico, bancario e institucional, que analizarán de forma práctica cómo las empresas del sector pueden optimizar los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y acceder a los mecanismos de financiación y apoyo público disponibles.
Participarán Carmen Aguado, socia del área de Derecho Audiovisual en Écija Abogados; Fernando Rodríguez, director de Banca Corporativa en Bankinter, y José Ramón Barrera, consejero del Comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Gobierno de Canarias).
Case Studies: coproducciones Internacionales en Canarias se desarrollará el jueves (10.30 horas). Canarias se consolida cada vez más como un destino estratégico para el cine y las series internacionales. Gracias a sus incentivos fiscales competitivos, su diversidad de localizaciones naturales y el crecimiento sostenido de su tejido profesional, el Archipiélago se ha convertido en un referente para producciones de gran alcance.
El panel analizará dos modelos de éxito que reflejan la madurez del sector audiovisual en las Islas, a través de la experiencia de Volcano Films, una de las productoras más consolidadas de Canarias, con más de 30 años de trayectoria y participación en algunas de las producciones internacionales más destacadas rodadas en el Archipiélago.
El encuentro, donde los panelistas serán Sebastián Álvarez, CEO y productor de Volcano Films, y Alejandro Álamo, productor de la misma compañía, propondrá un diálogo en torno a dos casos de estudio complementarios, que ilustran las distintas formas en que Canarias puede integrarse en el ecosistema global de producción: una producción internacional rodada con incentivos fiscales bajo el modelo de service y una coproducción española con estructura de financiación propia a través de una AIE. La sesión estará moderada por Ricardo Martínez, director de la Tenerife Film Commission.
Toda la información sobre el CIIF Market, incluyendo la inscripción en los paneles, se puede consultar en su sitio web: ciifmarket.com.
ROMMEL FERNÁNDEZ
En el marco del CIIF Market 2025, el nuevo Espacio Price acogerá este jueves, desde las 20.00 horas, la proyección especial de la película Me dicen el Panzer, dirigida por el cineasta panameño Rodrigo Quintero Arauz, seguida de un coloquio con parte de su equipo creativo.
El film, que participó en CIIF Market 2018 como uno de los proyectos más destacados de su edición, regresa ahora consolidado tras su exitoso recorrido internacional, cerrando así un ciclo que une su desarrollo con el mercado que impulsó su nacimiento.
Me dicen el Panzer es un drama biográfico inspirado en la vida del legendario futbolista panameño, y tinerfeño, Rommel Fernández Gutiérrez, una de las figuras más queridas del Club Deportivo Tenerife y del fútbol panameño de los años ochenta y noventa.
La cinta, rodada en localizaciones de la Isla como Tenerife Norte, el estadio Heliodoro Rodríguez López, la playa de Las Teresitas y la calle Tomé Cano, rinde homenaje al vínculo del jugador con Tenerife y al legado que dejó en el deporte y en la memoria colectiva.
Ambientada en Panamá en 1986, la película sigue los pasos de Rommel, apodado Cabezón, un joven que sueña con ser futbolista profesional mientras enfrenta las dificultades de su entorno familiar y social. Su determinación y talento lo llevarán a transformar su vida y convertirse en el Panzer, símbolo de lucha, humildad y perseverancia.
El largometraje tuvo su estreno mundial en el 55º International Film Festival of India (2024) y fue reconocido como Mejor Película Extranjera en los Premios Oriana de España, consolidando su trayectoria internacional y su impacto emocional entre públicos de diferentes países.
Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio con el equipo de la película, en el que participarán Jairo Ramos, productor del film y guionista (Infocus Video Factory, Panamá); Marco Toledo, productor ejecutivo (La Chola Creativa, España), y Viviana Caló, productora asociada (Bibika Films, España). La conversación permitirá conocer de cerca los retos, procesos creativos y anécdotas detrás de esta emocionante historia de cine y fútbol.