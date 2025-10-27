‘El diablo viste de Prada’ clausura el ciclo ‘Moda en escena’ de CajaCanarias

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias clausura este lunes su ciclo Moda en escena, un recorrido cinematográfico por los bastidores de una de las industrias más influyentes y contradictorias de la cultura contemporánea, con El diablo viste de Prada (David Frankel, 2006). La sesión tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
El diablo viste de Prada se ha convertido, 19 años después de su estreno, en un icono de la cultura pop cinéfila. La película se adentra en el competitivo mundo de la moda neoyorquina. Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven periodista sin experiencia ni estilo, consigue el codiciado puesto de asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la implacable editora de la revista Runway. Lo que parece una gran oportunidad profesional pronto se convierte en una lección sobre el precio del éxito, la ambición y la identidad en una industria donde la apariencia lo es todo.
El personaje de Meryl Streep se inspira en Anna Wintour, la icónica exeditora jefa de Vogue en los Estados Unidos. El diablo viste de Prada está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, quien se inspiró en vivencias propias tras trabajar durante 11 meses como asistente de Wintour en Nueva York.