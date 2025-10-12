El film ‘One to One: John & Yoko’ gana la Púa de Oro del Festival DocuRock 11

DocuRock 11 ha otorgado el premio al mejor largometraje documental, la Púa de Oro, a One to One: John & Yoko, de Kevin MacDonald y Sam Rice Edwards, por “ofrecer no solo el último concierto de John Lennon, uno de los grandes iconos de la música moderna, sino también por ser una radiografía social de los Estados Unidos de 1972”.
La sección oficial de DocuRock se desarrolló en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. El resto de la programación ha tenido lugar en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y La Orotava. Se han podido ver títulos como Becoming Led Zeppelin; ¡Qué noche la de aquel día!; Futura, la Niebla; Anaga, naturaleza infinita, La isla del infierno y Los Corujo.
La undécima edición del festival prosigue con la sección Docurock Educa, que proyecta películas en centros educativos de Tenerife. En esta edición se ha llevado a cabo una veintena de proyecciones, así como ocho conciertos de músicos como Elio Bignotte, Étel Santos, Claudia Basterra, Elena Saavedra y Kim Simmons.
El festival continúa, además, con sus actividades paralelas al margen del cine, que incluyen un concierto de la emergente cantante canaria María Pérez en MusiCanarias (24 de octubre), y la inauguración, el 30 de octubre, de la exposición fotográfica Txowie, sobre el cantante de Las Ratas, formación que celebra este año su 30º aniversario, en el Equipo PARA de Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, el 31 de octubre el dúo Genuine ofrecerá un concierto en el citado Equipo PARA. El sonido de Genuine viaja a lo largo del sur de Estados Unidos con atmósferas cálidas del Memphis sound, rememorando a clásicos del mítico sello Stax Records, el funk de Nueva Orleans, con profundos matices del R&B clásico de Chicago, de la época dorada de Motown
El 14 de noviembre será el colofón del festival con el concierto del grupo Vargas Blues Band en el Aguere Espacio Cultural de La Laguna. Con una dilatada trayectoria que comenzó en 1991, Javier Vargas se ha ganado el mérito de ser una leyenda viva en la guitarra eléctrica, con su blues personalizado e influenciado por el rock & roll, el soul, los sonidos latinos y el flamenco, para el disfrute de todo tipo de públicos.
DocuRock 11, cuenta con el respaldo del Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife y el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna. Para más información, se puede consultar la web del festival: docurock.es.