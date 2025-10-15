El Gobierno canario crea un directorio profesional de mujeres de la cultura

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una herramienta pionera destinada a visibilizar y poner en valor el talento de las mujeres profesionales del sector cultural y creativo del Archipiélago. Las profesionales que deseen formar parte de este directorio podrán hacerlo a través de la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), en la sección de Igualdad, Diversidad y Cultura, donde se encuentra alojada la base de datos distribuida por disciplinas.
Se trata de la generación de un directorio profesional, de acceso público y gratuito, que ha comenzado a reunir perfiles de mujeres vinculadas a las artes escénicas, el cine y el audiovisual, la literatura, la música, las artes visuales, el patrimonio, la gestión cultural, el diseño, la cultura digital y la comunicación cultural, entre otras disciplinas.
Su objetivo es facilitar el contacto directo con creadoras, gestoras, investigadoras y profesionales de todas las islas, promoviendo así un ecosistema cultural más inclusivo, diverso y representativo. El Directorio de Mujeres Profesionales es abierto, colaborativo y en constante evolución. Parte de una treintena de personas registradas, cantidad que irá incrementándose a lo largo de las próximas semanas.
La idea es presentar esta plataforma de una manera avanzada el 26 de noviembre, en un acto que tendrá lugar de forma presencial en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 20.30 horas y con entrada libre para todas las personas interesadas.
En este encuentro habrá charlas y debates en torno al trabajo en la cultura desde una perfectiva femenina. Para ello se organizará una mesa redonda con creadoras de distintas disciplinas y se presentarán casos de éxito y un espacio de encuentro entre agentes del sector cultural.
El Directorio de Mujeres ha sido impulsado dentro del programa Diversidad, Igualdad y Cultura del ICDC, a través del cual el Gobierno de Canarias “reafirma su compromiso con la igualdad de género y la transversalidad en las políticas culturales”.
Además de ser una herramienta útil para medios de comunicación, programadores culturales, empresas y ciudadanía en general, el directorio se plantea como un espacio dinámico y en constante crecimiento, abierto a la inscripción de nuevas profesionales.
Para obtener más información y acceder al programa, se puede acudir al sitio web www.icdcultural.org (Diversidad, Igualdad y Cultura)