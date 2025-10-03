El Peñón Fest se prepara para ofrecer más de nueve horas de ‘pop-rock’ e ‘indie’

El Tenerife Peñón Fest ofrecerá más de nueve horas de música el 25 de octubre, con referentes de la escena musical pop-rock e indie española: Dani Fernández, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Nil Moliner, Bebe y Sexy Zebras. La zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña albergará esta cita musical que también contará con food trucks, atracciones, un ecomarket, espacios de descanso y zona de tatuajes. Las entradas están disponibles en los sitios web www.tenerifepenonfest.es y www.tickety.es.
La apertura de puertas del recinto tendrá lugar a las 15.30 horas. Los primeros en subirse al escenario serán Sexy Zebras (15.54 horas), que traen a Canarias una propuesta que navega entre el rock and roll más encendido y un pop ultragenérico. Les seguirá Bebe (17.15 horas), con un recorrido a través de sus 20 años de trayectoria artística.
Luego será el turno de Carolina Durante (18.45 horas), una de las grandes referencias del indie-rock en español. En torno a las 20.15 horas, el escenario será para Zahara, quien interpretará los temas que conforman su álbum Lento Ternura (2025).
La actuación de Nil Moliner llega en la parrilla nocturna, a partir de las 21.45 horas. Con su explosivo indie punk sin etiqueta, trae a Tenerife una gira reflejo de la etapa dulce que experimenta en su carrera, con éxitos como Dos primaveras y Vuela alto.
Dani Fernández, a partir de las 23.15 horas, ofrecerá el concierto completo de su tour Esto es una jauría. El artista recala en el Tenerife Peñón Rock tras recibir el galardón al álbum del año, por su trabajo La jauría, en los Premios de la Academia de la Música de España 2025.
Siloé cerrará el Tenerife Peñón Fest con un show que arrancará sobre las 00.45 horas del domingo. La banda originaria de Valladolid, con sus mezclas de folk, pop-rock y música electrónica bailable, viene a la Isla con las canciones de su disco Santa Trinidad y sus temas más populares.
El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias (incluyendo a organismos como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Colaboran Naviera Armas Trasmediterránea, Silken Hotel Atlántida, Pepsi Cola, Arehucas, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.