La comunidad energética El Rosario Solar alimenta a más de 150 hogares y empresas en su primer año

Un modelo local que demuestra que la transición energética ya es una realidad en El Rosario
El Rosario Solar
El Rosario Solar cumple su primer año de vida con un logro tangible: más de 150 hogares, pymes y comercios del municipio ya se abastecen de energía limpia, producida localmente y gestionada de forma compartida.

Esta comunidad energética local (CEL), impulsada por vecinos y vecinas, pequeñas empresas y el propio Ayuntamiento, se ha consolidado como una referencia en Canarias por su modelo participativo, sostenible y sin ánimo de lucro.

Energía de aquí, para la gente de aquí

Frente a la dependencia de las grandes compañías eléctricas y la volatilidad de los precios, El Rosario Solar ofrece una alternativa: producir, almacenar y consumir energía renovable dentro del propio municipio, con beneficios sociales y económicos para quienes participan.

La instalación fotovoltaica inicial —2 MW de potencia y 1 MWh de baterías, ubicada en las cubiertas del Polígono de La Campana— permite abastecer a viviendas y negocios situados en un radio de 2 kilómetros, sin necesidad de disponer de placas en el tejado. Cada hogar y pyme asociado recibe la energía limpia como si tuviera su propia instalación, pero con la ventaja de compartir costes, mantenimiento y beneficios.

“En solo un año hemos demostrado que otro modelo energético es posible: más justo, más limpio y hecho por y para la gente de El Rosario”, señala Fidel Vázquez, teniente de alcalde y concejal de Transición Ecológica. “Nuestro objetivo es reducir la factura, crear empleo local y combatir la pobreza energética con energías renovables”.

Luz sin ánimo de lucro

Un impacto real en la economía local y el medio ambiente

El Rosario Solar no solo reduce las emisiones de CO₂: impulsa la economía verde del municipio y refuerza la cohesión social. La comunidad fomenta empleos locales en instalación y mantenimiento, dinamiza a proveedores y talleres del entorno y promueve la formación en eficiencia energética. Cada kilovatio generado es un paso más hacia un municipio más autosuficiente y resiliente.

Un proyecto ciudadano con respaldo público

El éxito de la CEL ha sido posible gracias a la implicación vecinal y al apoyo institucional. Más de 6 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, procedentes de fondos NextGenerationEU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), han permitido reducir a la mitad el coste de participación frente a una instalación convencional. 

A ello se suma una bonificación del IBI del 50% durante 10 años para viviendas y del 25% para empresas industriales y comerciales.

Un modelo abierto: cómo formar parte

Cualquier vecino, comunidad de propietarios o pyme dentro del área de cobertura puede asociarse a El Rosario Solar, incluso si no dispone de cubierta o tejado propio. La generación colectiva y el sistema de almacenamiento permiten disfrutar de energía verde sin obras ni instalaciones particulares. La CEL se encarga de la gestión técnica, el seguimiento del consumo y el acompañamiento en todo el proceso de alta.

Más información y solicitudes en www.elrosariosolar.com

Claves en 60 segundos

  • Modelo: Comunidad energética local sin ánimo de lucro
  • Capacidad inicial: 2 MW + 1 Mwh de baterías (Polígono La Campana)
  • Cobertura: Radio de 2 km (gran parte del municipio)
  • Participantes: Más de 150 hogares, pymes y comercios con el objetivo de llegar a 500.
  • Ahorro: entre el 60-100% del consumo eléctrico y apoyo público
  • Bonificaciones: IBI -50% (10 años) residencias / -25% industrial-comercial
  • Objetivo: Luz limpia, local y asequible para todos

Energía con propósito

El Rosario Solar demuestra que la energía puede ser un bien común. La transparencia, la gestión colectiva y la educación energética son los pilares del proyecto.

Más que una instalación fotovoltaica, es una comunidad viva que empodera a sus miembros y convierte la transición energética en una realidad cotidiana.

Porque cuando la energía se comparte, la sociedad gana.

