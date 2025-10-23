La comunidad energética El Rosario Solar alimenta a más de 150 hogares y empresas en su primer año

El Rosario Solar cumple su primer año de vida con un logro tangible: más de 150 hogares, pymes y comercios del municipio ya se abastecen de energía limpia, producida localmente y gestionada de forma compartida.
Esta comunidad energética local (CEL), impulsada por vecinos y vecinas, pequeñas empresas y el propio Ayuntamiento, se ha consolidado como una referencia en Canarias por su modelo participativo, sostenible y sin ánimo de lucro.
Energía de aquí, para la gente de aquí
Frente a la dependencia de las grandes compañías eléctricas y la volatilidad de los precios, El Rosario Solar ofrece una alternativa: producir, almacenar y consumir energía renovable dentro del propio municipio, con beneficios sociales y económicos para quienes participan.
La instalación fotovoltaica inicial —2 MW de potencia y 1 MWh de baterías, ubicada en las cubiertas del Polígono de La Campana— permite abastecer a viviendas y negocios situados en un radio de 2 kilómetros, sin necesidad de disponer de placas en el tejado. Cada hogar y pyme asociado recibe la energía limpia como si tuviera su propia instalación, pero con la ventaja de compartir costes, mantenimiento y beneficios.
“En solo un año hemos demostrado que otro modelo energético es posible: más justo, más limpio y hecho por y para la gente de El Rosario”, señala Fidel Vázquez, teniente de alcalde y concejal de Transición Ecológica. “Nuestro objetivo es reducir la factura, crear empleo local y combatir la pobreza energética con energías renovables”.
Un impacto real en la economía local y el medio ambiente
El Rosario Solar no solo reduce las emisiones de CO₂: impulsa la economía verde del municipio y refuerza la cohesión social. La comunidad fomenta empleos locales en instalación y mantenimiento, dinamiza a proveedores y talleres del entorno y promueve la formación en eficiencia energética. Cada kilovatio generado es un paso más hacia un municipio más autosuficiente y resiliente.
Un proyecto ciudadano con respaldo público
El éxito de la CEL ha sido posible gracias a la implicación vecinal y al apoyo institucional. Más de 6 millones de euros de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, procedentes de fondos NextGenerationEU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia), han permitido reducir a la mitad el coste de participación frente a una instalación convencional.
A ello se suma una bonificación del IBI del 50% durante 10 años para viviendas y del 25% para empresas industriales y comerciales.
Un modelo abierto: cómo formar parte
Cualquier vecino, comunidad de propietarios o pyme dentro del área de cobertura puede asociarse a El Rosario Solar, incluso si no dispone de cubierta o tejado propio. La generación colectiva y el sistema de almacenamiento permiten disfrutar de energía verde sin obras ni instalaciones particulares. La CEL se encarga de la gestión técnica, el seguimiento del consumo y el acompañamiento en todo el proceso de alta.
Más información y solicitudes en www.elrosariosolar.com
Claves en 60 segundos
- Modelo: Comunidad energética local sin ánimo de lucro
- Capacidad inicial: 2 MW + 1 Mwh de baterías (Polígono La Campana)
- Cobertura: Radio de 2 km (gran parte del municipio)
- Participantes: Más de 150 hogares, pymes y comercios con el objetivo de llegar a 500.
- Ahorro: entre el 60-100% del consumo eléctrico y apoyo público
- Bonificaciones: IBI -50% (10 años) residencias / -25% industrial-comercial
- Objetivo: Luz limpia, local y asequible para todos
Energía con propósito
El Rosario Solar demuestra que la energía puede ser un bien común. La transparencia, la gestión colectiva y la educación energética son los pilares del proyecto.
Más que una instalación fotovoltaica, es una comunidad viva que empodera a sus miembros y convierte la transición energética en una realidad cotidiana.
Porque cuando la energía se comparte, la sociedad gana.