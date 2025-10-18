El Teatro Victoria propone este fin de semana un programa doble de danza

El Teatro Victoria, en Santa Cruz de Tenerife, propone hoy sábado y mañana domingo (19.30 horas) un programa doble de danza contemporánea: El llamado de las brasas y Somos.
El llamado de las brasas es el primer trabajo en solitario de larga duración del artista queer Charles-Alexis Desgagnés. En un espacio liminal donde las paredes suben y caen al mismo ritmo, el coreógrafo-intérprete se somete a una metamorfosis, arrojando descaradamente capa tras capa en el escenario.
En Somos, creación de la compañía catalana Lo siento mucho, se plantea un diálogo entre dos cuerpos y todos sus caminos. Una conversación que transmite un mensaje íntimo en el momento presente.