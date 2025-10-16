Elsa López y jóvenes voces de la literatura canaria se citan el viernes en Tenerife

La antología literaria Te pondrán flores en el estómago, de Ediciones La Palma, será el foco de un nuevo encuentro literario organizado por el Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik. Los Nuevos flujos de literatura canaria, subtítulo de esta publicación, serán protagonistas de una velada que estará encabezada por la Premio Canarias de Literatura 2022, Elsa López, editora y madrina de muchas jóvenes voces de la joven creación literaria actual.
La cita será este viernes (19.00 horas) en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife, con entrada libre. La venta de ejemplares está disponible en la capitalina Librería de Mujeres.
Junto a López intervendrán dos firmas de la creación literaria actual: Marcos Dosantos y Covadonga García Fierro, además de otras autoras que participan en esta antología asistentes al acto, que cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaCanarias y la colaboración del Círculo de Bellas Artes, con quien el Observatorio inicia una nueva línea de colaboración.
Te pondrán flores en el estómago (2024) reúne textos narrativos, poéticos y dramáticos de autoría canaria, de firmas menores de 40 años, de distintas islas o vinculadas a ellas.
LAS TEMÁTICAS
Se trata de un proyecto que impulsa Elsa López, madrina de una juventud escritora canaria que construye narrativas y poéticas en torno a temas como la identidad, el paisaje, las relaciones humanas, la memoria, el amor o el cuerpo propio. Sus páginas contienen, en su mayoría, textos inéditos de diversos estilos y formatos. La responsable de la edición es Paula Fernández Hernández, doctora en Estudios Culturales y Literatura Hispánica y docente en la Universidad de La Laguna.
Integran esta antología Andrea Abreu, Nayra Bajo de Vera, Fabio Carreiro, Manuel Conejo, Marcos Dosantos, Covadonga García Fierro, Celia Lorenzo, Echedey Medina, Beatriz Morales, Sandra Padrón, Antonio M. Piñero, Dimas Prychyslyy, Alba Tavío, Óscar Liam Torres y María Valerón.