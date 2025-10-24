inmigraciÓn

Dos embarcaciones llegan a Canarias en las últimas horas

Tres personas han tenido que ser trasladas al hospital
Dos embarcaciones llegan a Canarias en las últimas horas. Archivo Salvamento Marítimo
Un total de 36 migrantes han llegado en las últimas horas, a bordo de dos embarcaciones, a las islas de Gran Canaria y Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, en la tarde de este jueves, Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 11 hombres, que fueron trasladados hasta el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, sin necesitar traslados ninguno.

También en la tarde de este jueves arribó una patera por sus propios medios y con 25 hombres a la costa de Haría, en la isla de Lanzarote, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, que realizó tres trasladados de carácter leve al hospital.

