EmerPOP abre su nueva temporada con Repion, junto a las bandas locales Pokzipol Poops y Lasofiband

El proyecto EmerPOP Canarias inaugura este fin de semana su nueva temporada de conciertos con una doble cita protagonizada por Repion, una de las bandas más potentes y admiradas del pop-rock en castellano actual.
El ciclo, impulsado por Moon World, arranca este viernes (20.30 horas) en Tenerife, en el Aguere Espacio Cultural, donde Repion compartirá escenario con el grupo local Pokzipol Poops (PKZP). La gira continuará el sábado en la Sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria (20.00), junto a la formación emergente Lasofiband. Las localidades están disponibles en la plataforma entradas.com.
Las hermanas Teresa y Marina Iñesta forman Repion, un power-duo que lleva tocando junto desde la infancia, cuando sus padres les regalaron su primer local de ensayo. A base de años de compenetración y directos demoledores, se han convertido en una de las bandas más sólidas y admiradas del panorama nacional. Su energía en el escenario, con Teresa a la batería y Marina a la guitarra, unidas por voces que suenan como una sola, las ha consolidado como una auténtica máquina de precisión y emoción.
Tras años de trayectoria y de participar en otros proyectos como Aiko el Grupo, Yawners o la banda de Mikel Erentxun, Repion publicó en 2023 el álbum que reveló todo su potencial, con temas como Brillante, Barrio Somavilla o En todo momento. Definidas por la crítica como “las Sleater-Kinney españolas”, han colaborado con artistas como Xoel López, Amaral, Cala Vento o La M.O.D.A., y actualmente giran por todo el país con una agenda repleta de sold-outs.
EmerPOP Canarias es un programa creado para impulsar el talento emergente del Archipiélago, fomentando el encuentro entre artistas locales y referentes del pop nacional. A lo largo de la temporada 2025-2026, el ciclo reunirá nombres como Serko, Tu Otra Bonita, Tam Tam Go!, Alice Wonder o Elefantes, en una propuesta que combina formación, visibilidad y experiencias en directo.
El proyecto cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, los cabildos de Tenerife y Gran Canaria y los ayuntamientos de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria.