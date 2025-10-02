El emprendimiento está dejando atrás la improvisación y mira a largo plazo

En un momento de transformación del tejido empresarial español, seleccionar la forma jurídica más adecuada a la hora de iniciar un proyecto es una de las decisiones más difíciles de tomar.
Según el último informe presentado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), entre 2021 y abril de 2025, el 75% de los nuevos autónomos se han constituido como autónomos societarios (a través de una sociedad).
Desde la firma de asesoramiento fiscal Valio señalan que esta cifra, equivalente a tres de cada cuadro autónomos, podría seguir creciendo y confirma un cambio en la mentalidad de los emprendedores hacia modelos más estables.
“El emprendimiento en España está dejando atrás la improvisación y avanzando hacia modelos más estructurados, con mayor planificación, protección jurídica y visión a largo plazo”, expresa Yannick Charton, ejecutivo de la compañía.
En diciembre de 2024 había en el país 11.729 cooperativas con trabajadores asalariados, 6.777 cooperativas formadas solo por autónomos, 5.726 sociedades laborales limitadas y 560 sociedades laborales anónimas. La figura del autónomo continúa siendo el punto de partida más ágil, pero el verdadero crecimiento se está produciendo en torno a la Sociedad Limitada (SL). No es casualidad: “Ofrece seguridad patrimonial, una fiscalidad más eficiente y transmite profesionalidad frente a clientes e inversores”.
Canarias alcanzó en abril la cifra histórica de los 145.144 autónomos, 3.347 más que en el mismo mes de 2024: alrededor de 10 al día. Fue el mayor crecimiento interanual en el conjunto nacional. En el primer semestre de 2025, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) contabilizó 3.347 autónomos en la región.
Elaborado por ATA para el periodo de 2014 a 2024, el primer barómetro del trabajador autónomo de Canarias refleja que el 40,94% emprenden para “dar valor a sus ideas”.
En la última década, el número de autónomos creció 29,5%, muy por encima de la media. El 33,8% tienen menos de 3 años de actividad, lo que “evidencia el dinamismo y la entrada constante de nuevos emprendedores”. El 60% de los autónomos se sitúan en la franja de 36 a 55 años y apenas el 2,8% están entre los 16 y los 25 años.
El 16,8% de los autónomos están acogidos a la tarifa plana. La convocatoria de la cuota cero canaria para los que iniciaron su actividad en 2024 o quedaron fuera por falta de crédito permanece abierta hasta el 31 de octubre. La ayuda se dirige a los nuevos autónomos que hayan abonado hasta doce meses de la tarifa plana.
También podrán optar quienes se incorporaron en 2023 y hayan completado un segundo año de tarifa plana, así como los que hayan recibido alguna asignación por maternidad o cuidado de menores con enfermedades graves. En la anterior edición se concedieron 2.652 expedientes.