Detectan un nuevo enjambre sísmico en Canarias con más de 20 microsismos

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado de la detección de un nuevo enjambre sísmico en Canarias, concretamente en Gran Canaria, registrado entre las 19:10 horas del 30 de octubre y las 03:57 del 31 de octubre de 2025, según los datos de la Red Sísmica Canaria.
Durante ese intervalo, se contabilizaron más de veinte microsismos, con una magnitud máxima de 1,6. De ellos, dieciocho pudieron ser localizados con precisión por los equipos técnicos del instituto.
Localización de los temblores
Al igual que en los episodios de sismicidad de las últimas semanas, los hipocentros se sitúan en el noroeste de la Isla, concretamente en las proximidades del municipio de Agaete, a profundidades comprendidas entre 0 y 3 kilómetros.
Involcan ha acompañado su comunicado con un mapa en el que se representan en rojo los hipocentros del nuevo enjambre y en negro los registrados en Gran Canaria desde 2017, mostrando una clara concentración de actividad en esa zona.
Actividad habitual y bajo riesgo para la población
Desde el organismo recuerdan que este tipo de enjambres sísmicos de baja magnitud son fenómenos comunes en el Archipiélago, relacionados con la dinámica volcánica interna de las Islas y no suponen riesgo para la población.
La magnitud registrada se encuentra dentro de los valores considerados microseísmos, imperceptibles para los habitantes y sin capacidad de generar daños.
El seguimiento continuo de la Red Sísmica Canaria permite detectar incluso los movimientos más leves, que forman parte de la vigilancia volcánica rutinaria que se realiza en las Islas.
Contexto reciente
Gran Canaria ha experimentado en los últimos meses varios episodios similares de sismicidad concentrada, que Involcan ha interpretado como parte de un proceso natural de reajuste interno de la Isla.
Hasta la fecha, no existen indicios de deformación del terreno ni señales que apunten a una reactivación volcánica.