Fallece a los 91 años el poeta tinerfeño José Manuel Fernández Febles

El poeta tinerfeño José Manuel Fernández Febles (La Orotava, 1934) falleció este jueves a los 91 años de edad. El escritor orotavense deja un legado de 36 poemarios, dos de ellos inéditos. El sello editorial Escritura entre las Nubes publicó 18 de sus libros y sacará próximamente a la luz estas dos últimas obras, Desiderata y En la soledad, por deseo expreso del autor.
“José Manuel Fernández Febles escribió hasta el final de sus días en noches trasnochadas y, desde las profundidades de su ser, construyó un universo poético trágico y sabio; espejo de una vida en la que el sufrimiento se tornaba inevitable; ya que para él no existía modo de redimirlo si no era con la palabra redentora”, señala Elena Morales, editora de su obra.
Con múltiples reconocimientos en su dilatada labor literaria, el autor canario fue incluido en diferentes antologías, entre las que figuran Poetas Uni-verso (Tenerife), Grupo los veinte (Gran Canaria), Experimento Poético (Santander) y Verbo Azul (Madrid).
El Tanatorio Servisa de Tenerife será hoy viernes (10.40 horas) escenario de una misa de despedida.