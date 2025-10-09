La familia que traficaba con drogas en Canarias: madre e hijo, detenidos

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, madre e hijo, en Telde (Gran Canaria), acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Ambos utilizaban una vivienda situada en el barrio de Jinamar como punto de venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack, se indica en un comunicado.
La investigación se inició tras recibir los agentes una denuncia, que alertaba del trasiego de personas en un domicilio.
Los agentes pudieron confirmar que dicha vivienda era un punto activo de venta de drogas, en el que se incautaron de 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes, además de 5.710 euros en efectivo.