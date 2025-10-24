Ficindie 2025 celebra una jornada sobre igualdad previa a su clausura

El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias (Ficindie 2025) encara su recta final con dos citas que combinarán reflexión, proyección y celebración del talento cinematográfico. El festival se traslada este viernes al CIFP César Manrique, en Santa Cruz de Tenerife, con una jornada dedicada al cine independiente centrado en la igualdad de género y la diversidad LGTBIQ+.
Durante la mañana se proyectarán películas seleccionadas en la presente edición del certamen y se celebrará un Indie Lab sobre cine independiente y archivo de memoria, que contará con la participación de la realizadora peruana Marianela Vega Orozaristiano Donzelli, conocida por su trabajo en El Archivo Bastardo. Además, se desarrollarán charlas y debates en torno al papel del cine como motor de cambio social y representación de nuevas realidades.
EL DESLEAL
El Ficindie celebra mañana sábado la entrega de premios y la gala de clausura en la Sala Cultural El Desleal, en La Laguna (19.00 horas), en un acto que reunirá a cineastas, productores y profesionales del sector para celebrar el cierre de una edición que, destacan sus impulsores, ha estado marcada por la calidad de las obras seleccionadas y el espíritu colaborativo que caracteriza al festival.
El Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias ha recibido 392 películas de todo el mundo, de las cuales un total de 18 han sido seleccionadas para competir en sus distintas categorías, reflejando la diversidad, la calidad y la vitalidad del cine independiente contemporáneo.