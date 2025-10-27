Filmoteca Canaria proyecta ‘El sueño del ladrón’, una reinterpretación del primer largometraje canario

Una nueva forma de visionar la cinta original para expandir la imagen y contraer el tiempo. Esa fue la motivación del director canario Eduardo Díaz para realizar la película El sueño del ladrón, una relectura del primer largometraje canario, El ladrón de los guantes blancos, que data de hace casi cien años. Filmoteca Canaria proyecta esta semana esta reinterpretación dentro del ciclo Tiempo de memoria, memoria en el tiempo, en salas de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
En las sesiones de Gran Canaria y Tenerife estarán presentes Eduardo Díaz y el compositor de la música de este trabajo, Niki Weber, quienes ofrecerán una charla sobre el proceso creativo de la película. Será este martes, 28 de octubre, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria; el miércoles 29, en el Auditorio Insular de Fuerteventura, y el jueves 30 en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Las funciones comenzarán a las 19.00 horas, excepto en Fuerteventura, que será a las 20.00 horas.
El sueño del ladrón (2023) reinterpreta la obra cinematográfica muda El ladrón de los guantes blancos, realizada en 1926 por José González Rivero y Romualdo García de Paredes, y considerado el primer largometraje canario. La película narra las peripecias del famoso detective Tom Carter y su lucha contra el Encapuchado y sus secuaces, que han tomado como víctimas a David Henry y a su inocente hija, que viven una apacible vida burguesa en su palacio de Londres.
La cinta estuvo desaparecida durante décadas y fue recuperada en los años 80 del pasado siglo, aunque con parte del metraje perdido o irrecuperable. A partir de ese material fragmentado, Eduardo Díaz y su equipo decidieron ir más allá de una simple restauración: incorporaron elementos nuevos a la narrativa de 1926 y construyeron una experiencia visual diferente, adaptada al lenguaje del presente.
El sueño del ladrón formó parte de la sección Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria en 2024 y ese mismo año fue reconocida con el premio al mejor largometraje experimental en el Sevilla Indie Film Festival.