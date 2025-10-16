justicia y tribunales

Rudy Ruymán, denunciado por la Fiscalía por incitar presuntamente al odio contra los migrantes

El Ministerio Público menciona la existencia del grupo denominado Patrullas Guanches, en el que el influencer habría compartido un discurso "alarmista, criminalizador y deshumanizante"
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia contra Rudy Ruymán, tras considerar que existen indicios de un posible delito de incitación al odio hacia la población migrante, según informa este jueves Atlántico Hoy.

El procedimiento, fechado el 9 de octubre de 2025, se dirige contra el creador de contenido por la difusión continuada de mensajes y vídeos en diversas redes sociales en los que, según la Fiscalía, se vincula la inmigración irregular con la delincuencia, añade el citado medio digital.

La denuncia hace referencia a la actividad de Ruymán en TikTok, Instagram, X (Twitter) y canales de mensajería como WhatsApp y Telegram, donde acumula una amplia comunidad de seguidores.

En particular, el Ministerio Público menciona la existencia de un grupo denominado Patrullas Guanches Canarias, creado en mayo de 2024 y con más de 2.000 suscriptores, en el que el influencer habría compartido mensajes de tono “alarmista, criminalizador y deshumanizante” sobre la llegada de pateras al Archipiélago.

La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción Decano de Santa Cruz de Tenerife la apertura de diligencias previas para esclarecer los hechos y ha solicitado como medida cautelar la retirada del contenido considerado ilícito de las citadas redes sociales.

Del mismo modo, solicita que Rudy Ruymán declare como investigado y que se añada su historial penal al procedimiento.

