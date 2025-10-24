Francisco García-Talavera presenta la segunda edición de ‘1.100 apellidos arraigados en Canarias’

El salón de actos del Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) es este viernes (19.00 horas) escenario de la presentación de la segunda edición, revisada y ampliada, de la obra 1.100 apellidos arraigados en Canarias, del geólogo y biólogo Francisco García-Talavera Casañas. En el acto, con entrada gratuita hasta completar el aforo, el autor explicará la labor de estudio e investigación que ha desarrollado para sacar a la luz esta segunda edición, en la que añade más de 80 apellidos.
García-Talavera Casañas amplía la investigación con datos que permitirán al lector conocer el origen y la dispersión de sus apellidos familiares, especialmente en las naciones americanas del Caribe, destino histórico de la emigración isleña.
Esta obra, destaca el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, “contribuye a preservar y difundir las raíces de la identidad canaria desde un enfoque científico y divulgativo”. “García-Talavera nos recuerda que la historia de Canarias es también la historia de su diversidad y de los encuentros que han contribuido a conformar nuestra identidad actual”, añade.