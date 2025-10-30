Gabriel Selvage inaugura este sábado el XIX Festival Internacional 6Cuerdas

El XIX Festival Internacional 6Cuerdas programa una docena de propuestas, con la guitarra como protagonista, del 1 al 29 de noviembre. La cita, en Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote y La Palma, incluye una jam session, talleres y actividades divulgativas, además de conciertos como los del brasileño Gabriel Selvage, el suizo Sandro Schneebeli y el español Rycardo Moreno. Así lo expusieron ayer en La Laguna el edil de Cultura del municipio, Adrián del Castillo, y el director del festival, Tomás López Cruz, en un acto que incluyó una actuación del guitarrista tinerfeño Jonay Mesa.
PROGRAMACIÓN
La agenda se abre este sábado, 1 de noviembre, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife con un concierto (20.00 horas) de uno de los grandes exponentes de la guitarra brasileña de siete cuerdas, Gabriel Selvage. A esta actuación le seguirá, el día 6, en La Bowie (La Laguna, 21.00), la Jam Session 6Cuerdas, “donde la improvisación, el intercambio, la comunidad y el descubrimiento de talentos serán los protagonistas”.
El 7 de noviembre, el luthier argentino Fernando Rubín abordará su labor artesana y dará un concierto en el Café Teatro Rayuela de la capital tinerfeña (21.00 horas). Los actos continuarán el día 8 en La Laguna, en el antiguo Convento de Santo Domingo (20.30), con Sandro Schneebeli, que navegará entre jazz, world music y performance íntima.
Las Palmas de Gran Canaria recibirá al festival el 12 de noviembre (20.00), con Rycardo Moreno en el Palacete Rodríguez Quegles. El día 13, el canario Carlos Oramas actuará en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (19.30 horas), donde invitará al público a un viaje por la música antigua con el sonido íntimo de la tiorba y la guitarra barroca, mientras que el brasileño Marcel Powell protagoniza al día siguiente un concierto en La Laguna, en el Espacio Mutua Tinerfeña (20.00).
El recorrido por las Islas continuará en La Gomera, con Jonay Mesa (20 de noviembre, Gomera Lounge, Valle Gran Rey, desde las 21.00 horas); Lanzarote, de la mano de Alex Janssen Trío (día 21, Bodegas Rubicón, La Geria, Yaiza 19.00 horas); La Palma, con un concierto de Alexander Sputh (día 22, Casa del Conde, Los Llanos de Aridane, 20.00 horas), y Tenerife, con sendos conciertos de Iván Rojas (23, plaza de Santa Catalina, Tacoronte, 20.00 horas) y Pedro Martínez (día 29, Noche en Blanco de La Laguna, patio de la Casa Lercaro, 12.30 horas).