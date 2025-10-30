Genuine: “La gente conecta con las emociones que genera la música”

Genuine es un dúo musical que surge en 2023 y está integrado por la canadiense Geneviève Pépin (voz) y el tinerfeño Ewin Pérez (guitarra). Su sonido se caracteriza por la mezcolanza musical: viaja a lo largo del sur de Estados Unidos con atmósferas cálidas del Memphis sound rememorando a clásicos del mítico sello Stax Records, el funk de Nueva Orleans y profundos matices del R&B clásico de Chicago, evocando la época dorada de Motown.
Su próxima actuación será este viernes, 31 de octubre, a partir de las 21.00 horas, en el santacrucero Equipo PARA, en el marco del festival DocuRock (que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife). Las entradas, a seis euros (a tres para socios de Equipo PARA), se pueden adquirir en tickety.es.
-¿Cuáles son sus inicios en la música?
Geveviève Pepin: “Crecí en el seno de una familia de músicos. Mi abuelo era luthier. Comencé mi andadura musical a los ocho años con estudios de solfeo y formándome con clases de piano y canto. Luego en mi vida adulta dejé de lado el canto y lo he vuelto a retomar a los 37 años. Mi profesor de canto me animó a participar en el programa de televisión La Voz”.
Ewin Pérez: “De niño tocaba la batería y escuchaba todo tipo de influencias musicales a través de mi familia. Empecé tocando con una caja de zapatos. Siempre he tenido la música dentro de mí. La guitarra llegó a los 14 años. A los 21 empecé a tocar el bajo”.
-¿Cómo fue la experiencia de participar en el programa de televisión ‘La Voz‘?
G.P.: “Fue una oportunidad de aprender muy grande. Me tuve que entrenar mucho. Aprendí mucho sobre mí misma como cantante y me permitió conocer a otros artistas”.
-¿Por qué canta?
G.P.: “Porque es algo que me da alegría”.
-¿Por qué toca la guitarra?
E.P.: “Toco la guitarra por una necesidad de expresar mis inquietudes”.
-¿Cómo surge Genuine?
G.P.: “Nosotros nos conocimos a través de otros proyectos musicales y en 2023 surgió la curiosidad del sonido que podríamos conseguir en formato dúo. Genuine es el proyecto con el que mejor me expreso”.
E.P.: “Venimos de otras bandas, tanto de versiones como de temas propios”.
-¿Se nos está yendo de las manos el tema de las versiones?
E.P.: “Todos empezamos haciendo versiones, pero pienso que la cantidad se come a la calidad. Se suele apostar por lo que da dinero. Yo formo parte de varias bandas de tributos concebidas para los turistas. Hay sitios y sitios. Hay espacios donde el público aprecia escuchar nuevas canciones, pero en otros no es así”.
G.P.: “Hay varios mercados y diferentes tipos de versiones. Hay mercados para todo tipo de públicos. Existe la posibilidad de versionar una canción y llevarla a tu propio terreno. Nosotros cambiamos canciones de estilo, un tema dance lo transformamos en R&B. Hacemos versiones de Ace of Base, Tina Turner o Aretha Franklin. La relación con la música es emocional y el público al conocer las canciones enseguida conecta”.
-¿Qué caracteriza el sonido Genuine?
E.P.: “Hacemos una mezcolanza vintage. Nuestro sonido viaja a lo largo del sur de Estados Unidos con atmósferas cálidas del Memphis sound, rememorando a clásicos del mítico sello Stax Records, el funk de Nueva Orleans, y profundos matices del R&B clásico de Chicago, evocando la época dorada de Motown”.
G.P.: “En ese viaje sonoro hacemos paradas en estaciones que suenan a blues rock, creando un crisol sonoro repleto de personalidad”.
-¿A qué tipo de público está dirigida su música?
G.P.: “A personas que les apetezca redescubrir clásicos y descubrir nueva música. A la gente que le guste el soul, el R&B y el rock”.
E.P.: “A la gente que le guste apreciar la música en directo. Nosotros somos honestos”.
-¿La música necesita artificios para llegar al público?
G.P.: “No hay un único público. Hay música y entertaiment. Hay un mercado para cada tipo de público. No creo que se necesite artificio para llegar al público, pero sí se necesita una marca musical para conectar con la gente. La gente conecta con las emociones de la música. Janis Joplin y Amy Winehouse conectan con la gente por su peculiar voz”.
E.P.: “Todo ya está inventado. James Brown ya hacía unos shows espectaculares. Ahora se han añadido pantallas para potenciar lo visual”.
-¿Qué se va a encontrar el público que acuda a su concierto de este viernes en el Equipo PARA?
G.P.: “Una noche de energía y emociones con versiones de clásicos y temas propios. Presentaremos un nueva tema: Cold Lips”.
E.P.: “Podrán disfrutar de algo fresco”.