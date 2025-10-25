Acusan al Gobierno de Canarias de retrasar los traslados de menores migrantes

Los menores migrantes no acompañados y la necesaria solidaridad interterritorial ante la crisis humanitaria acaecida en Canarias tras batirse todas las plusmarcas de llegadas durante el año pasado sigue siendo motivo de controversia política, pese a los avances en lograr las imprescindibles derivaciones hacia la Península.
Si ayer fue noticia el ultimátum dado por el Tribunal Supremo para agilizar dichos traslados en un auto dictado tras una queja en tal sentido por parte del Gobierno de Canarias, cuyos principales responsables -con el presidente Fernando Clavijo al frente- enarbolaron como prueba de incumplimientos del Ejecutivo estatal, ahora varios miembros del Gabinete que preside Pedro Sánchez piden “lealtad institucional” a Canarias y, lo que es más grave, fuentes ministeriales divulgaron ayer que el Ministerio informó el pasado martes día 14 a la consejería autonómica de que contaban con 140 plazas vacantes disponibles para reubicar a menores en la Península sin obtener respuesta hasta la madrugada de ayer, después de conocerse el referido auto del Alto Tribunal español.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó ayer, en una rueda de prensa, que “se ofrecieron posibilidades de plazas en distintos lugares de la Península”, y agregó que necesitaban los expedientes de esos menores para ser reubicados. Fue “hace días” y no hubo respuesta, insistió. Se trata de un trámite en el que el Gobierno de Canarias debe enviar al Ejecutivo central la documentación necesaria para proceder a los traslados.
Aunque Clavijo criticó el pasado jueves al Ejecutivo de España señalando que el auto del Supremo confirmaba “lo justificado de nuestra postura y el desamparo” al que el Gobierno central “ha relegado a las Islas”, las fuentes ministeriales insisten en que realmente se estaba esperando por la remisión de estos expedientes por parte del equipo de Clavijo para reubicar a los menores.
Torres remarcó que también la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, trasladó al presidente de Canarias que debía aportar estos expedientes. Y, según el ministro, Cancela recibió estos expedientes “hoy [ayer para el lector] a las 3.15 de la madrugada”. “El Gobierno canario ha mandado ahora los 153 expedientes y teníamos 140 plazas vacantes en el resto del territorio español”, explicó.
En términos similares se manifestó ayer la propia Cancela durante una visita en Arrecife (Lanzarote). “La semana pasada se le manifestó al Gobierno de Canarias que teníamos 140 plazas disponibles pero que necesitábamos que nos remitieran los expedientes para valorarlos y seguir con las derivaciones. Al final no fue así, esta semana lo volvimos a reiterar el pasado martes [es el día en que todas las semanas se celebran estas reuniones entre representantes de ambos ejecutivos], y estábamos esperando que nos remitiesen esos expedientes. Nos parece sorprendente que cuando sale la noticia del auto, resulta que esta noche de madrugada a las 3.15 de la mañana, hora peninsular, han remitido un listado de 153 menores para que puedan ser evaluados y podamos derivarlos”.
De cualquier modo, Cancela también se mostró abierta a no romper puentes y pidió al Gobierno de Canarias que tenga “lealtad institucional” en el traslado de los menores migrantes, porque, según sostuvo, las reuniones entre las dos administraciones van bien, pero los expedientes no les llegan.
En declaraciones recogidas por Efe en la capital conejera, Cancela reconoció que se quedó “tremendamente sorprendida” por el auto del Tribunal Supremo porque “las alegaciones que se presentan (por parte de Gobierno de Canarias, en este caso) se pueden presentar en el ámbito de la relación institucional”.
La secretaria de Estado recordó que ya han salido de la red de acogida isleña 400 menores desde el pasado agosto y que pueden contar con las 190 plazas del centro Canarias 50.