El Gobierno avisó “hace días” a Canarias de las 140 vacantes para reubicar a menores en la Península

El Gobierno avisó “hace días” a Canarias de que tenía 140 vacantes disponibles para reubicar a menores en la Península y, según fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia, no obtuvo respuesta por parte del gobierno autonómico que preside Fernando Clavijo.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, confirmó este viernes en una rueda de prensa que “se ofrecieron posibilidades de plazas en distintos lugares de la Península” y agregó que necesitaban los expedientes de esos menores para ser reubicados. Fue “hace días” y no hubo respuesta, remarcaron desde el Ejecutivo.
Se trata de un trámite que el Gobierno de Canarias debe enviar al Ejecutivo central y que no se formalizó por su parte hasta después del auto que emitió el Tribunal Supremo emplazando al Gobierno central a cumplir con la ubicación de los menores en la Península, según ha podido saber Servimedia.
Así, Clavijo criticó al Gobierno tras salir el auto del Supremo señalando que la resolución confirma “lo justificado de nuestra postura y el desamparo” al que el Gobierno central “ha relegado a las islas”. Y, sin embargo, fuentes gubernamentales insisten en que el Ejecutivo, precisamente, estaba esperando la remisión de estos expedientes por parte de Clavijo para reubicar a los menores.
Torres remarcó que también la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, trasladó al presidente de Canarias que debía de aportar estos expedientes. Y, según el ministro, Cancela recibió estos expedientes “hoy a las 3.15 de la madrugada”. “El Gobierno canario ha mandado los 153 expedientes y teníamos 140 plazas vacantes en el resto del territorio español”, explicó.
El ministro explicó el funcionamiento respecto a la reubicación de menores asegurando que “todos los martes se hace una comisión paritaria con igual número de representantes del Gobierno central y el de Canarias para dar, precisamente, respuesta a los menores que necesitan asilo. De hecho, se ofrecieron posibilidades de plazas en distintos lugares de la Península, pero también necesitábamos los expedientes por parte del Gobierno de Canarias”, reiteró.
Por su parte, Cancela explicó hoy que “la semana pasada, se le manifestó al Gobierno de Canarias que teníamos 140 plazas disponibles pero que necesitábamos que nos remitieran los expedientes para valorarlos y seguir con las derivaciones. Al final no fue así, esta semana lo volvimos a reiterar el martes, estamos esperando que nos remitan esos expedientes y entonces nos parece sorprendente que cuando sale la noticia del auto, que de momento a nosotros no se nos ha notificado oficialmente pero conocemos el contenido, resulta que esta noche de madrugada a las 3.15 de la mañana, hora peninsular, han remitido un listado de 153 menores para que puedan ser evaluados y podamos derivarlos”.
La secretaria de Estado de Migraciones señaló que no considera que ese sea “el camino adecuado, pero en todo caso nosotros lo que sí queremos decir es que vamos a cumplir el auto, como lo estábamos haciendo hasta ahora y lo importante es que las dos partes cumplamos”.
El ministro Torres añadió además que ya son “más de 300 los menores que solicitan asilo que ya han salido de Canarias y a éstos se suman los de Ceuta, Melilla y Canarias que están siendo ubicados a través de la modificación del artículo 35”, de la Ley de Extranjería.
CRÍTICAS A PP Y VOX
“Esto lo hacemos a pesar del PP y de Vox, que fueron los dos únicos partidos que votaron en contra y a esto se añade que el PP está presentando alegaciones a cada expediente que llega de un menor”, criticó el ministro. “Han ido al Tribunal Constitucional e incluso con los menores que solicitan asilo, hay una carta de la consejera de la Comunidad de Madrid diciendo que tenemos que poner recursos económicos y dejarlos en Canarias”, añadió.
Así, sentenció que pese a todo “trabajaremos con lealtad con la Presidencia del Gobierno de Canarias para dar cuenta con lo que el Supremo exige y trasladar estos expedientes al Ministerio de Inclusión”, zanjó.