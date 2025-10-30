‘Goda’ y ‘Frontera’, Premios Dama al Mejor Guion de IsLABentura Canarias 2025

Goda, el guion escrito por Katia Klein, una emotiva historia sobre la niñez y la familia que se desarrolla en Lanzarote, ha sido galardonado con una de las principales distinciones del laboratorio IsLABentura Canarias 2025: el Premio Dama al Mejor Guion de Largometraje. En la categoría de series, la distinción ha sido para Frontera, de Stefi Arioldi, que sitúa el relato sobre un centro de inmigrantes en El Hierro. En la de largometrajes ha habido una mención especial para Tres días de julio, del canario Pablo Fajardo, en torno a un suceso real en los días previos al estallido de la Guerra Civil en Gran Canaria.
Estos son tres de los dieciséis relatos nacidos en la actual edición del laboratorio que organiza el área de Cultura del Gobierno de Canarias, cuyos principales galardones se conceden con la colaboración de la asociación DAMA de Derechos de Autor. La valoración estuvo a cargo de un jurado integrado por Tatiana Rodríguez, Marina Parés, Ángel Turlán, Alexis García Pérez de Medina, Albert Plans y Eva Baeza.
El Premio CIIF Market ha sido para Pobres diablas, de Diego Zúñiga y Rebeca Serrada. El guion del largometraje de animación Murió entre las olas, de Pablo Borges, ha obtenido el premio Music Library. Ambas historias se desarrollan en El Hierro.
Además, el Premio Movistar+ a la Mejor Serie ha recaído en Ocho islas para decirte adiós, de Pablo Santidrian e Inés Pintor, ambientada en Gran Canaria. Y el de Mejor Largometraje ha ido a parar a La isla de los lobos, de Yaiza Berrocal. Por último, el Premio Laboratorio Audiovisual se lo ha llevado el guion de Malvasía, de Laura Pérez, localizado en Lanzarote.
Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno, puso de relieve “la gran acogida recibida este año por parte de las productoras que han querido venir a escuchar estos guiones, que confiamos en que puedan verse pronto en la pantalla con Canarias como parte de sus relatos”, así como el “gran trabajo realizado por el equipo de Canary Islands Film”.
Acaba así una edición “muy especial, no solo por su resultado, sino también por tener como escenario a La Palma -manifestó De la Rosa-, donde surgió inicialmente este proyecto hace siete años y que ha ido creciendo paulatinamente bajo la organización del Gobierno de Canarias y de un número cada vez mayor de colaboradores que se han ido sumando poco a poco a esta iniciativa”.
Para la elaboración de los guiones se ha contado además con el asesoramiento de un plantel de profesionales. Los premios que se otorgan suponen dotación económica y, en varios de los casos, su publicación gratuita en las plataformas o en los catálogos de las productoras que colaboran, así como la participación directa en mercados.
Los premios se dieron a conocer en una gala celebrada en el Parque Antonio Gómez Felipe de Los Llanos de Aridane -la zona de La Palma más devastada por el volcán-, puso punto final a la cuarta edición de este laboratorio de guiones, tras siete intensos meses de trabajo.
Todo ello, organizado por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y Canary Islands Film, que cuenta con la colaboración de Proexca y de los siete cabildos. Para los premios se ha contado con la participación de DAMA Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Movistar+, Canary Islands International Film Market, Fundación Algo en Común (Colombia), CIMA Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, Music Library & SFX y Laboratorio Audiovisual.
Otros colaboradores han sido el Clúster Audiovisual de Canarias, el Clúster Canario de la Música, la Federación Iberoamericana de Productoras de Cine y Audiovisual, además de Sodepal, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el grupo Spar La Palma, Alisios Tropical Fruits, Hyundai, Cupalma y Bodega Teneguía.