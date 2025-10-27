sucesos

La Guardia Civil detecta un nerviosismo extraño en un aeropuerto de Canarias y el final es digno de película

Su actitud esquiva levantó las sospechas
Aeropuerto de La Palma, en Canarias. Archivo
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años, vecino de Las Palmas de Gran Canaria, como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras intervenirle 2,3 kilogramos de cocaína en el Aeropuerto de La Palma.

La actuación se produjo en la zona pública de la terminal, fuera del área restringida, cuando el individuo se disponía a abandonar el recinto y dirigirse hacia un vehículo.

Su actitud esquiva y un elevado nivel de nerviosismo llamaron la atención de los agentes, que procedieron a interceptarlo para su identificación.

Durante el registro del equipaje, la Guardia Civil localizó en el interior de una maleta, de forma oculta, la citada cantidad de sustancia estupefaciente y un teléfono móvil.

Ante estos hechos, los agentes realizaron su detención inmediata como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El arrestado, junto con la droga intervenida, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de La Palma, que acordó su ingreso en prisión provisional.

