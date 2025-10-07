Iberia lanza vuelos desde Canarias a Madrid por 13 euros

Iberia Express ofrece en su web www.iberiaexpress.com precios muy competitivos para residentes en sus vuelos directos desde Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma a Madrid.
En concreto, ahora mismo se puede volar a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife por 13 euros por trayecto, comprando ida y vuelta; desde Fuerteventura, por 15 euros; y desde La Palma o Lanzarote por 16 euros.
Tarifas irresistibles que incluyen equipaje de mano y con las que Iberia Express reafirma su compromiso con los residentes en el archipiélago ofreciendo precios muy accesibles, que permiten volar más a menudo para disfrutar del ocio, las compras o los encuentros familiares en la capital.
Estas ofertas están disponibles para los miembros del Club Express, la comunidad gratuita de Iberia Express que ya supera los 2,9 millones de usuarios. Ser socio permite disfrutar de descuentos inmediatos en vuelos, ofertas especiales, gestión personalizada de viajes y acceso a la oferta de entretenimiento a bordo, con películas, música, series y podcasts, entre otros.
Toda la información y reservas en www.iberiaexpress.com
Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la low cost líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece rutas de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia, como para competir de forma eficiente en el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 25 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. En 2024 ha sido la low cost más puntual del mundo y la aerolínea más puntual de Europa, según la consultora Cirium.