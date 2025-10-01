sucesos

Incendio en un edificio de La Laguna

Varias llamadas al 112 alertaban del incendio
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias recibió en las últimas horas de este miércoles, varias llamadas alertando de un incendio declarado en un edificio de viviendas abandonadas en el barrio de Las Chumberas, en La Laguna (Tenerife).

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de Bomberos de Tenerife, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) de manera preventiva, así como agentes de la Policía Local de La Laguna y del Cuerpo Nacional de Policía.

Por el momento no se han comunicado heridos y las dotaciones trabajan en la extinción del fuego y en la seguridad de la zona.

