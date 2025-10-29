Incendio en un edificio en Santa Cruz

Un incendio se ha declarado en la tarde de este miércoles en un edificio de la Avenida Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el 112 Canarias a este periódico.
El aviso se recibió a las 19.08 horas, y los primeros testigos alertaron de la presencia de humo saliendo del inmueble, que, según las primeras informaciones, podría tratarse de la tercera planta de la Pensión Padrón.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Por el momento se desconoce el alcance del fuego, así como su origen o la posible existencia de personas afectadas.
Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar el incendio y garantizar la seguridad de los vecinos del entorno.