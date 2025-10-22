Un incendio en una prisión de Canarias hace saltar todas las alarmas

El incendio declarado esta madrugada en la prisión Las Palmas I, en el barrio de Salto del Negro de Las Palmas de Gran Canaria, ha afectado a unos 40 metros cuadrados de una zona donde se almacena madera y papel situada en el extremo opuesto al área donde residen los reclusos.
Así lo ha confirmado a EFE el director del centro, Gabriel Jiménez, quien ha resaltado que fue la Guardia Civil la que alertó del fuego, que produjo una gran columna de humo visible desde distintas zonas de la ciudad.
La pronta actuación de los efectivos de bomberos desplazados al lugar permitió sofocar el incendio en diez minutos, por lo que ni funcionarios ni reclusos resultaron afectados.
Jiménez ha precisado que el fuego comenzó en torno a las 05:15 horas y ha destacado que enseguida llegaron los bomberos a sofocarlo, por lo que, pese a la llamativa humareda que ocasionó, quedó extinguido en pocos minutos.